Son dakika haberleri... Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı
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Son dakika haberleri... Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı

Son dakika haberleri... Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, orman işletme ve itfaiyeye bilgi verdi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozdoğan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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