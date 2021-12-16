Son Dakika | Avustralya'da çocuklar rüzgarda savrulan şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı - Haberler
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Son Dakika | Avustralya'da çocuklar rüzgarda savrulan şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı

Son Dakika | Avustralya'da çocuklar rüzgarda savrulan şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Avustralya'nın Tasmania eyaletinde bir şişme şatonun rüzgarda savrulması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 4 çocuk hayatını kaybetti, 5 çocuk ise yaralandı.

Avustralya'nın Tasmania eyaletinde bir şişme şatonun rüzgarda savrulması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 4 çocuk hayatını kaybetti, 5 çocuk ise yaralandı.

Avustralya'nın Tasmania eyaletinde Devonport kentindeki Hillcrest İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin etkinlik gününde facia yaşandı. Çocukların oynadığı şişme şato, şiddetli rüzgar nedeniyle havaya savruldu. Oyun oynayan 10-12 yaşlarındaki çocuklar havaya savrulan şişme şatodan yere düştü. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 2 erkek ve 2 kız çocuğu hayatını kaybetti, 5 çocuk ise yaralandı. Yaralanan çocuklar helikopterle hastaneye kaldırılırken, ailelerine de haber verildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison olaya ilişkin yaptığı açıklamada ailelere başsağlığı dileyerek, "Tahmin edilemeyecek kadar acı bir olay. Çocukların dışarıdaki eğlenceli günü çok korkunç bir trajediye dönüştü" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Öte yandan, Çin'de 2019'da şişme bir oyun parkının rüzgarda savrulması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 20 çocuk da yaralanmıştı.

(İHA)

Son Dakika | Avustralya'da çocuklar rüzgarda savrulan şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı

Son Dakika | Avustralya'da çocuklar rüzgarda savrulan şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı

Son Dakika | Avustralya'da çocuklar rüzgarda savrulan şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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