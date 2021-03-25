Son dakika haberleri: AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
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Son dakika haberleri: AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA

25.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:03
Son dakika haberleri: AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA

Son dakika gelişmesine göre KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar'da denetlenen kahvelerden 4'ünde yasağa rağmen iskambil veya okey oynadığı belirlenen 32 kişi hakkında işlem yapıldı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar'da denetlenen kahvelerden 4'ünde yasağa rağmen iskambil veya okey oynadığı belirlenen 32 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaymakam Kemal İnan'ın talimatı ile oluşturulan aralarında Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Avcılar Belediyesi'nden görevlilerin de bulunduğu mobil denetim ekibi,  bu ay  başından itibaren açılmasına karar verilen kahvehaneleri denetledi. Denizköşkler, Mustafakemal Paşa ve Gümüşpala Mahallesi'nde denetlenen bazı kahvelerde kurallara uyulduğu halde 4'ünde, ' koronavirüs tehdidi yok' gibi davranıldığı görüldü. Bu kahvehanelerde, masa ve sandalyelerin belirlenen kuralların dışında çok sık yerleştirildiği, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ayrıca yasak olmasına rağmen iskambil ve okey oyunları oynandığı belirlendi. İşletmeci ve müşterilerden bir bölümü kahvehanede  oyunun yasak olduğun bilmediklerini söyledi. Bir kahvehanede kurallara uyulduğu halde ekibin geldiğini görenlerin ikinci kapıdan koşarak uzaklaştığı dikkat çekti. Kahvehane işletmecisi, "Hiçbir oyun oynanmıyor, neden kaçtıklarını da bilmiyorum. Maskeden veya başka bir nedenle kendilerine ceza yazılmasından korktular sanırımö dedi.

Kahvede oyun oynarken yakalananlar,  evde duramadıklarını belirtirken kendilerine ceza yazılmamasını istediler.  Bir kahvehanede  masaların çok sık olduğu görülünce,  belediye zabıta memura dosyasındaki krokiyi çıkararak uyulması gereken ölçüleri gösterdi, yan yana iki masadan birisinin kaldırılması gerektiğini söyledi.Avcılar Kaymakamlığı görevlileri Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet sucudan 4 kahvehanede  32 kişiye 3 bin 469 TL'den toplam 111 bin 8 TL idari para cezası tutulması için tutanak hazırladı.

Görüntü dökümü: ------------------------Görevliler kahveye girerken-Kahvelerde iskambil veya okey oynayanlar-Görevlilerin yasak konusundaki uyarıları-Yasaktan haberleri olmadığını savununlar ile diyaloglar-Yasak olmadığı halde bir anda diğer kapıdan boşalan kahvenin işletmecisi ile diyalog-Görevliler tutanak hazırlarken-Belediye görevlisi kahveciye uyulması gereken masa ölçülerini göstererek anlatırken-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul
Son dakika haberleri: AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
Son dakika haberleri: AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
Son dakika haberleri: AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
Son dakika haberleri: AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
Son dakika haberleri: AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
Son dakika haberleri: AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
Son dakika haberleri: AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
Son dakika haberleri: AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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