Ataşehir'de pitbull dehşeti kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ataşehir'de pitbull dehşeti kamerada

10.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:49

Ataşehir'de pitbull dehşeti kamerada İki köpeğin saldırısına uğrayan kedi öldü Ataşehir'de biri pitbull cinsi olan 2 köpek sahibi tarafından gezdirildiği esnada, yavrularını koruyan kediye saldırdı.

Ataşehir'de pitbull dehşeti kamerada

İki köpeğin saldırısına uğrayan kedi öldü

İSTANBUL - Ataşehir'de biri pitbull cinsi olan 2 köpek sahibi tarafından gezdirildiği esnada, yavrularını koruyan kediye saldırdı. Kedinin saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Kayışdağı Mahallesi'nde bir genç kız yanında biri pitbull cinsi 2 köpeği ile sokakta gezintiye çıktı. Sokakta gezdiği esnada köpekler kaldırım üstünde yavrularını koruyan kediye bir anda saldırdı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Köpeklerin saldırmasıyla genç kız kediyi köpeklerin arasından almaya çalışarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Uzun uğraşlar sonrası köpeklerin arasından alınan kedi öldü.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Görüntülerde, biri pitbull cinsi olan 2 köpeğin sahibi tarafından gezdirildiği, bu sırada köpeklerin kaldırımda bulunan kedilere saldırdığı görülüyor. Kadının köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığı ancak köpeklerin başka bir kediyi yakalayarak parçaladığı, yoldan geçen bir vatandaşın ise köpeklerden birini tutarak uzaklaştırdığı yer alıyor.

Mahalle sakinlerinden Selçuk Yurtseven, "Kedimizin burada yavruları vardı normalde evde besliyorduk ama yavruları olunca dışarıda doğurmuştu zaten burada duruyordu. Aşağıdan geliyor köpeğiyle, kedi de yavrusunu korumak için orada bekliyor sonra kızışıyorlar olaydan bir iki dakika sonra kedi can veriyor. Köpekler bir bayanla geliyor, iki tane olunca zaptedemedi. Bizim burada çoluğumuz çocuğumuz var mahallede oynuyorlar. Onlara da zarar gelebilirdi, sonuçta bunlar yasak ben buna dikkat çekmek istiyorum. Daha önce kadını köpekleri burada görmedim, kedimizi de çok seviyorduk "dedi.

Ataşehir'de pitbull dehşeti kamerada
Ataşehir'de pitbull dehşeti kamerada
Ataşehir'de pitbull dehşeti kamerada
Ataşehir'de pitbull dehşeti kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR

İlgili Haberler

Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
Ataşehir'de aksiyon sahnelerini aratmayan gasp girişimi kamerada
Ataşehir'de aksiyon sahnelerini aratmayan gasp girişimi kamerada
İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Aleyna Tilki Sermiyan Midyat Nesrin Cavadzade
Spor Şenol Güneş Sinan Gümüş Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ataşehir'de pitbull dehşeti kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 09:55:23. #1.14#
title