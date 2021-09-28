FATİH, İSTANBUL (DHA) - KOCAELİ'de, evde Kavga ettiği arkadaşı Fatih Kula'yı (28) bıçaklayarak öldüren Volkan Koşdaş (29), haksız tahrik indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Şubat'ta, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, Fatih Kula, Taşkın İ. ve Volkan Koşdaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada Kula yaşamını yitirdi, Koşdaş ise yaralandı. Tedavisinin ardından Volkan Koşdaş tutuklandı, Taşkın İ.'nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, Volkan Koşdaş'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 15 yıl hapse indirdi. Kavgaya karışan Taşkın İ. ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.