Son dakika haberleri | Aranan şüpheli sahte ehliyet verdiği polislere yakalandı
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Son dakika haberleri | Aranan şüpheli sahte ehliyet verdiği polislere yakalandı

15.03.2021 21:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:09
Son dakika haberleri | Aranan şüpheli sahte ehliyet verdiği polislere yakalandı

Son dakika haberler: Konya'nın Sarayönü ilçesinde polis ekiplerinin denetimlerinde sahte sürücü belgesi veren 1 kişi yakalandı.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde polis ekiplerinin denetimlerinde sahte sürücü belgesi veren 1 kişi yakalandı. Gerçek kimliğinin belirlenmesiyle toplam 19 suçtan yakalaması ve kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanabilmesi için yaptığı çalışmalar sırasında Tahir Çelik Caddesi üzerinde bir kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Şahıs C.M. adına tanzim edilen sahte sürücü belgesini ibraz ederken, yapılan araştırmada gerçek kimliğinin İsmail B. (45) olduğu ortaya çıktı. Şüpheli İsmail B.'nin büyük çoğunluğu "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" olmak üzere 19 suçtan yakalaması ve kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs yakalanırken, sahte sürücü belgesinden dolayı resmi belgede sahtecilik suçundan tahkikat evrakı tanzim edilerek gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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