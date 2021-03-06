Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
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Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı

06.03.2021 22:32 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:45

Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı Düzce'de gerçekleştirilen polis uygulamasında araçlarında eksik olan sürücüler ara yoldan giderek uygulamaya girmek istemedi.

Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı

DÜZCE - Düzce'de gerçekleştirilen polis uygulamasında araçlarında eksik olan sürücüler ara yoldan giderek uygulamaya girmek istemedi. Fakat polis ekipleri o ara yolda da uygulama yapınca 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı.

Düzce'de D-655 Karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından genel trafik denetimi yapıldı. Güzergah üzerinde araçları ile seyir halinde olan sürücüler, polis uygulamasını görünce uygulamadan kaçmak için ara yola girmek istedi. Ara yoldan girerek uygulamaya girmeden ayrılmayı düşünen sürücüler, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ara yolda yaptığı uygulamaya takıldı. Yapılan kontrollerde 5 sürücünün ehliyetsiz araç kullanmasından, 6 sürücünün ise muayene eksikliğinden dolayı araçları bağlandı. Ayrıca, uygulamaya girmeyerek ara yola giren araçlardan 53'üne emniyet kemeri, camda film, sigorta, muayene, ehliyetsizlik ve direksiyon başında otomobil kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
Polis uygulamasından kaçmak için ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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