Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde

Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınların ağır yaralanan kuzu, boğa, keçi ve eşek gibi hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınların ağır yaralanan kuzu, boğa, keçi ve eşek gibi hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Burada Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllülerince koruma altındaki hayvanların tedavisi sürüyor.

Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarında alevlerin ortasında kalan birçok hayvan yaralandı. Yaralı hayvanlar, ekipler ve gönüllülerin yardımıyla yangın bölgesinden kurtarılarak güvenli bölgelere getirildi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri tarafından kurtarılan yaralı hayvanlar ilk olarak bölgede kurulan sahra çadırında tedaviye alındı. Burada 20 gün boyunca tedavileri yapılan boğa, kuzu, keçi ve eşek gibi vücutlarında 3'üncü derece yanık bulunan hayvanlar, özel donanımlı araçlar ile Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar bulunan ve ağır yaralanan 'Ahmet' isimli boğanın da çiftlikte tedavisine başlandı. HAYTAP'ın gönüllü veterinerleri, çiftlikte de yaralı hayvanları tedavi etmeye devam ediyor.

'YARALI HAYVANLARI ORMANLARDAN TOPLADIK'Hayvanların nakil sürecini anlatan veteriner Utku Yılmaz, şunları söyledi: "Bir kısmı yangın bölgesinde, bizzat saha çalışmalarımız esnasında bulduğumuz kaplumbağa, kedi, köpek gibi hayvanları ormandan topladık. Bir kısmı da köylü tarafından bize getirildi ve çadırda tedavi altına alındı. 20 gün kadar acil müdahalesini Manavgat'ta sahra çadırında yaptık. Orada 8 hekimdik. 100'e yakın gönüllümüz vardı. Hayati riski bitenlerin sevklerini buraya ambulansla yaptık."'HAYVANLARIN TEDAVİLERİ GAYET İYİ GİDİYOR'Veteriner Mahmut Emin de yaralı hayvanlara yapılan müdahaleleri şöyle anlattı:

"Vücudunda yanık olan hayvanlarımız var. Onların tedavilerini yapıyoruz. Serumlarını takıyoruz. Her hayvan, yanık derecesine göre tedavileri yapılıyor. Sahra hastanesindeki sistem burada da devam ediyor. 'Ahmet' ismini verdiğimiz boğanın ilk geldiğinde yarısından daha fazla yanığı vardı. Onun acil müdahalesi ve tedavileri yapıldı. Şimdi durumu gayet normal. Yarası da iyileşme seviyesine geldi. Diğer hayvanların da tedavileri gayet iyi gidiyor. Serumları ve antibiyotikleri veriliyor. Tüm cerrahi müdahaleleri yapılıyor. Ayakta olanlar var. Yeme ve içmeleri de çok daha iyi seviyede."


Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Deniz Akkaya Burcu Biricik Merve Boluğur
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Enner Valencia Sadık Çiftpınar Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri | Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 10:58:21. #1.16#

title