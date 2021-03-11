Son dakika haberleri... ANTALYA Vaka sayısı artan Antalya'da korkutan kalabalık
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Son dakika haberleri... ANTALYA Vaka sayısı artan Antalya'da korkutan kalabalık

11.03.2021 22:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:42

Edinilen son dakika haberine göre Vaka sayısı artan Antalya'da korkutan kalabalıkKoronavirüs vaka sayısı 100 binde 87.15'e yükselen Antalya'da, kentin işlek caddelerindeki kalabalık görüntü tedirgin etti.

Vaka sayısı artan Antalya'da korkutan kalabalık

Koronavirüs vaka sayısı 100 binde 87.15'e yükselen Antalya'da, kentin işlek caddelerindeki kalabalık görüntü tedirgin etti. Kalabalığa rağmen caddede maskesi çenesinin altında yürüyen Buruh Tırapek ise maske takmaktan bıktığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre turuncu renk tanımıyla 'yüksek riskli iller' arasında yer alan turizm kenti Antalya'da caddelerdeki kalabalık dikkati çekti. Kontrollü normalleşme döneminin başlamasıyla kafe ve restoranlar açılınca merkezi bölgelerde yoğunluk oluştu. Kentin yaya yoğunluğunun en fazla olduğu Kazım Özalp Caddesi'nde kalabalıktaki kişilerin fiziki mesafeyi hiçe saydığı görüldü. Kalabalıktaki bazı kişilerin maske takmadığı, bazılarının da maskelerini çene altında taşıdığı gözlendi. Bazı kişiler de caddede yer alan banklarda uzun süre oturup sohbet etti. Kalabalık caddede ise hiçbir kontrol olmadığı görüldü.

Caddede yürüyenlerden Fehmi Albayrak, "Baktığımız zaman insanlar sosyal mesafeyi çiğnemiş durumdalar. Banklarda oturuyorlar. Bir kafede hijyen ne kadar üst seviyede olursa olsun bir masadan birisi kalkıp başkası oturuyor. İnsanların yarısı yemek yeme, içecek içme bahanesiyle maskelerini çenelerinin altında taşıyor. Çok endişe verici bir olay" dedi.

Maske takmayanları gördüğünü ancak sosyal mesafeye de dikkat ettiğini söyleyen İbrahim Atilla, "Görsellik için buradayım. Kafa dağıtma amaçlı buradayım. Objektif olarak bakarsak burası sağlıklı bir ortam değil. Antalya da turuncu risk grubunda" diye konuştu.

Maskesi çenesinin altında yürüyen Kırgız vatandaşı Buruh Tırapek, "Gerçekten maskeden bıktım. Virüse filan hiç inanmıyorum. Maske takmaktan bıktım o yüzden indirdim" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 8- 14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı verilere göre 100 binde 78.20 kişi olan turizm kenti Antalya'daki korona vaka sayısı 13- 19 Şubat arasında 100 binde 87.15'e çıktı.

Son dakika haberleri... ANTALYA Vaka sayısı artan Antalya'da korkutan kalabalık
Son dakika haberleri... ANTALYA Vaka sayısı artan Antalya'da korkutan kalabalık
Son dakika haberleri... ANTALYA Vaka sayısı artan Antalya'da korkutan kalabalık
Son dakika haberleri... ANTALYA Vaka sayısı artan Antalya'da korkutan kalabalık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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