Son dakika haberleri... Antalya'da bir aileyi silahla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Antalya'da bir aileyi silahla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir aileyi silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Son dakika haberleri... Antalya'da bir aileyi silahla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
14.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:04

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir aileyi silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

N.D, Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan annesinin yanındayken eve şüpheli M.Ö. geldi. Yanındaki iki silahla evdekileri tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, çağrılan polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonunda polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ö'nün üzerine tabanca bulundu. Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelinin kovalamaca sırasında araziye attığı diğer tabanca da ele geçirildi.

Tehdit edildiği iddia edilen kadının eşi Erdal D, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomik sorunlar yaşadıklarını ve bu süreçte kendisini avukat olarak tanıtan M.Ö'nün, icralık dosyaları konusunda yardımcı olabileceğini belirterek eşiyle iletişime geçtiğini söyledi.

Şüphelinin 25 Ağustos'tan beri eşi ve ailesini silahla tehdit ettiğini ileri süren Erdal D, mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldıklarını kaydetti.

M.Ö'nün birkaç saat içinde yine silahla evlerine geldiğini iddia eden Erdal D, şöyle devam etti:

"Her defasında karımın önünü silahla kesip, tehdit ediyor. Dört defa silahla kapımıza dayandı. Bu sefer de iki tabancayla eşimin ve annesinin bulunduğu eve geldi. Nikahlı karıma, 'Kocanı ve çocuklarını öldüreceğim ve benim olacaksın' diye tehditlerde bulunuyor. Her defasında silahları saklamaya başardı ama bu sefer saklayamadı iki silahla yakalandı. Sadece adalet istiyorum."

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Kaynak: AA

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