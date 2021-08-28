Son dakika haberleri... Antalya'da 60 caretta caretta yavrusunun ölü bulunduğu otelle ilgili soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Antalya'da 60 caretta caretta yavrusunun ölü bulunduğu otelle ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri... Antalya'da 60 caretta caretta yavrusunun ölü bulunduğu otelle ilgili soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da sahile konulan ahşap yürüme yoluna sıkışarak 60 caretta caretta yavrusunun ölü bulunduğu otelle ilgili ekipler inceleme gerçekleştirdi.

Antalya'da sahile konulan ahşap yürüme yoluna sıkışarak 60 caretta caretta yavrusunun ölü bulunduğu otelle ilgili ekipler inceleme gerçekleştirdi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, Belek turizm merkezinde, yumurtadan çıkan 60 yavru deniz kaplumbağasının, bir otelin kumsala koyduğu ahşap yürüme bandının altında sıkışarak öldüğünün tespit edilmesi üzerine adli ve idari işlem başlatıldı.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Fuat Canbolat, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğünden gelen ekiple otelde inceleme yaparak, rapor tuttuklarını belirtti.

EKAD olarak hazırladıkları teknik raporları üç kurumun yetkililerine de teslim ettiklerini anlatan Canbolat, şunları kaydetti:

"65 metreye kadar şunları yapamazsın, diye yasada belirtiliyor. Ama biz de tesislerin mağduriyet yaşamamaları adına, bu bölgede yuvaların yüzde 95'inin ilk 35 metrede oluşması nedeniyle özellikle 35 metrede bu tür faaliyetlerin yapılmamasını istiyoruz. İlk 35 metrede şemsiye, şezlong, yürüme bandı, gölgelik, su sporları tesisleri vesaire bu alanlara koymayın, diye uyarıyoruz. Bu olayın böyle sonuçlanmasının nedeni buna dikkat edilmemesi. Bizim söylediğimiz 35 metre kuralına uyulsa zaten böyle bir sorun yaşanmayacaktı."

Aynı bölgede başka bir otelin kullandığı kumsalda yine yürüme bandı altında kalan yuvadan çıkan 71 caretta caretta yavrusunu ise son anda canlı kurtardıklarını bildiren Canpolat, bu otelle ilgili de rapor tutulduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

5 yıldızlı otelde caretta caretta katliamı! Nesli tükenmekte olan 60 yavru, sıkışarak can vermiş
5 yıldızlı otelde caretta caretta katliamı! Nesli tükenmekte olan 60 yavru, sıkışarak can vermiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Hande Erçel Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Muslera Mesut Özil Arda Güler Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Antalya'da 60 caretta caretta yavrusunun ölü bulunduğu otelle ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 16:06:09. #1.16#

title