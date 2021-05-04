Son dakika haberleri: Anne, baba ve çocuğu öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Son dakika haberler... Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Şerif Boğa hakkında savcı, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Şerif Boğa hakkında savcı, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa, korona virüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanığın ve Tokkal ailesinin avukatları hazır bulundu. Davanın ikinci duruşmasında, olay günü sanığın bindiği ticari taksinin şoförü tanık olarak dinlendi.

"Adaletinize güveniyorum, ben yapmadım"

Tanığın ardından sonrasında konuşan sanık Mehmet Şerif Boğa, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, savunmasını şu şekilde yaptı:

"Adaletinize güveniyorum. Benim vicdanım rahat. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben 3 saat önce İlkay abinin yanındaydım. Benimle şakalaştı. Yanımızda arkadaşları vardı. Katil dışarıda. 50 kez söyledim, ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım, yeter ki katili bulun."

49 bıçak darbesi

Dosyadaki delillerin toplanmasıyla savcı davayla ilgili mütalaasını verdi. İlkay Tokkal'ı 27 yerinden bıçaklayarak 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme', Emel Tokkal'ı 18 yerinden bıçaklayarak 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme ve Delilleri Ortadan Kaldırma' ve 4 yaşındaki Ali Doruk Tokkal'ı 4 yerinden bıçaklayarak 'Kasten Öldürme ve Delilleri Yok Etme' suçlarını sabit bulan savcı, sanığın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkeme heyetinden süre istedi. Heyet, avukatın savunma yapması ve kararın açıklanması için duruşmayı 25 Mayıs 2021 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Alınan bilgiye göre, Emel Tokkal'ın ilk evliliğinden olan kızı annesine ulaşamayınca Eskişehir'de bulunan arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine eve gelen arkadaşları olaydan şüphelenerek çilingir çağırarak yardım istedi. Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir binanın 6'ncı katındaki eve gelen çilingirin evin kapısını polis olmadan açmayacağını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte kapı açıldı. Kapının girişinde, telefon dükkanı olduğu öğrenilen baba İlkay Tokkal'ın (42) cesedi kanlar içinde bulundu. İçeri giren ekipler anne Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal'ın cesedini ise oturma odasında buldu. Yapılan ilk incelemede üç kişinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cinayetin şüphelileri gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Cinayetin baş şüphelisi Mehmet Şerif Boğa hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı