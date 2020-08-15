Son dakika haberleri | Ankara Kent Konseyi, "Salgına Dirençli Kent İçin 10 Gündem" maddesi yayımladı
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Son dakika haberleri | Ankara Kent Konseyi, "Salgına Dirençli Kent İçin 10 Gündem" maddesi yayımladı

Son dakika haberlerine göre Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Başkentin yerel yöneticileri ve paydaşlarının dikkatini çekmek amacıyla salgınla mücadelede alınması gereken bilimsel önlemleri açıkladı.

Son dakika haberleri | Ankara Kent Konseyi,
15.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:11

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Başkentin yerel yöneticileri ve paydaşlarının dikkatini çekmek amacıyla salgınla mücadelede alınması gereken bilimsel önlemleri açıkladı.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'daki yerel yönetici ve paydaşlarının dikkatini çekmek amacıyla "Salgına Dirençli Kent İçin 10 Gündem" başlığıyla, salgınla mücadelede alınması gereken bilimsel önlemleri bir araya getirdiğini belirtti.

Kovid-19 pandemisinin etkisiyle yakın gelecekte kentlerdeki yaşamın yeniden tanımlanması, kentlerin planlanması, yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin anlayışların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Şahin, Başkentli yerel yöneticilerin ve paydaşların salgına karşı dirençli kentler oluşturmaları için bir an önce ortak akılla salgına karşı mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yapması çağrısında bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Pandemi süreciyle birlikte, kentlerde sağlıklı bir yaşam için salgınlara karşı dirençli, yaşanabilirlik temelinde yeniden ele alınmış kentler ve yerleşim alanları oluşturmak zorunluluğu ortaya çıktı. Kentin ortak aklını meydana getiren tüm paydaşların kendi içlerinde ve bir arada bu gündem maddelerini ele almaları, geliştirmeleri, yenilikçi ve yaratıcı uygulamaları paylaşmaları bundan sonraki salgın sürecine hazırlıklı olmak ve daha sağlıklı kentler oluşturabilmek için hayati önem taşıyor."

Şahin, dünyada ve Türkiye'de bu konuda yapılan bilimsel çalışmalardan ve tartışmalardan yararlanılarak hazırladığı 10 gündem maddesini şöyle sıraladı:

"- Kentlerin geleceği planlanırken vizyoner ve hızlı, yönetimde katılımcı ve kapsayıcı olunmalı, salgına dirençli kent planlama yaklaşımlarına geçilmeli.

Yerel hizmetler yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla halk sağlığı ilkeleri dikkate alınarak yeniden tasarlanmalı, hizmet uygulamalarında şeffaflık ve açıklık öne çıkmalı.

Salgınla mücadele edebilmek için kamunun kurumsal kapasitesi ve personel yapısı bilimsel bilgi üretimine açık bir anlayışla güçlendirilmeli.

Finansal kaynak yönetiminden alternatif kaynak yönetimine geçilmeli, yerel yönetimler kaynak kullanmanın yanı sıra ortak üretim, dayanışma ve yardımlaşmayı kolaylaştıran yapılara dönüşmeli.

Eşit ve adil hizmet sunum koşullarını sağlayabilmek adına gerçek ihtiyaç sahiplerine erişecek izleme ve değerlendirme sistemleri kurulmalı, buna yönelik olarak güvene dayalı dayanışmacı bilgi ağları oluşturulmalı.

Kentte yaşayanlar arasında gerçek dayanışmayı örgütleyebilmek için kente olan aidiyet ve sahiplenme hisleri güçlendirilmeli, maddi kazanım ve beklentilerin ötesine geçen, kamusallık hissinin ağır bastığı, bürokratik ve siyasi ayrımcılıktan arındırılmış ve gerçek sorunlara odaklanan bir duygudaşlık desteklenmeli.

Salgına dirençli kentsel kamusal mekanlar oluşturmak için kent içi açık alanları artıracak, yaya ölçeğinde erişimi destekleyecek ve halk sağlığı ilkelerinin uygulanmasına olanak tanıyacak tasarım anlayışına geçilmeli.

Etkin ve güvenilir iletişim mecralarıyla bilimsel verilerle desteklenmeli, doğru mesajlarla halkın farkındalığı artırılmalı.

Kent içinde sanayi, konut, ticaret gibi kentsel işlevlerin planlanması yeniden gözden geçirilmeli, sağlıklı kent işlevleri ve mahalle merkezli bir planlama anlayışıyla kentsel işlevlerin yeniden planlanması gündeme alınmalı.

Kendi kendine yetebilen ve sağlıklı bir kent için yerel ve sürdürülebilir ekonomik dinamikler harekete geçirilmeli, yerel üretim ve yerel ekonomik girişimler desteklenmeli."

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Kaynak: AA

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