Son dakika haberleri | Anızı ateşe verdi, kavaklığı yakıyordu
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Son dakika haberleri | Anızı ateşe verdi, kavaklığı yakıyordu

30.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:05
Son dakika haberleri | Anızı ateşe verdi, kavaklığı yakıyordu

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da bir vatandaş bahçesindeki çalı ve anızları yakmak isterken ateş yan bahçedeki kavaklığı sıçradı.

Samsun'da bir vatandaş bahçesindeki çalı ve anızları yakmak isterken ateş yan bahçedeki kavaklığı sıçradı. Korkutan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bahçesindeki çalı ve çöpleri yakmak isteyen vatandaş anızı ateşe verdi. Ateşin kendiliğinden söneceğini düşünen vatandaş bahçesinden ayrıldı. Bu sırada ateş büyüyerek yan bahçedeki kavaklığa sıçradı. Kısa sürede kavaklık içerisindeki fındık ağaçları ateşe tutuştu. Yangını fark eden vatandaşlar küreklerle yangına müdahale etmeye başladı, 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Terme İstasyonu ekipleri tarafından yangın söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı. - SAMSUN

Son dakika haberleri | Anızı ateşe verdi, kavaklığı yakıyordu
Son dakika haberleri | Anızı ateşe verdi, kavaklığı yakıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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