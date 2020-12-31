Son dakika haberleri: Angela Merkel ulusa seslendi: Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüm
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Son dakika haberleri: Angela Merkel ulusa seslendi: Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüm

31.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:53
Son dakika haberleri: Angela Merkel ulusa seslendi: Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüm

Son dakika haberlerine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, geleneksel olarak yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüs salgınına vurgu yaparak, son 15 yılda 2020 yılından daha zor bir yıl olmadığını ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geleneksel olarak yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüs salgınına vurgu yaparak, son 15 yılda 2020 yılından daha zor bir yıl olmadığını ifade etti. Merkel konuşmasında BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü ifade etti.

Başbakan Merkel konuşmasında "Koronavirüs salgını yüzyılın politik, sosyal ve ekonomik sorunuydu" ifadelerini kullandı. Yeni yıl dolayısıyla ulusa seslenen Merkel, koronavirüs mücadelesinde sağlık çalışanlarına değinip, bu süreçte görev yapan diğer önemli sektör çalışanlarına vurgu yaparak, "Sayısız insan pandemide hayatımızın devam etmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.Merkel konuşmasında sırası geldiğinde koronavirüs aşısı olacağını belirterek BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü ve şirketlerinde 60 farklı ülkeden çalışan olduğunu söylediklerini açıkladı. Bu durumun çeşitliliği ve iş birliğini gösterdiğini belirten Merkel, umudun yüzünün aşı olduğunu belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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