Son dakika haberleri | ANAOKULLARININ MOBİLYALARI LİSELİLERDEN

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - ANTALYA Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, yeni yapılan 25 anaokulunun masa, dolap, sıra gibi tüm mobilya ürünleri öğrenci ve öğretmenler tarafından üretildi. Öğrenciler, bakanlığın Türkiye genelinde 2022'de açmayı hedeflediği 3 bin anaokulunun mobilya üretiminde de görev alacak.

Antalya'da il genelindeki 81 mesleki ve teknik lisede, birçok okul ve eğitim kurumuna ait malzemelerin üretimi yapılabiliyor. Hem sanayiye ara eleman yetiştiren hem de okul süreçlerinde uygulamalı eğitimlerle üretimin de yapıldığı bu okullarda, Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'daki mesleki ve teknik liselerdeki üretimlerle 2021 yılında toplamda 30 milyon TL'lik ciro gerçekleşti.

FABRİKA GİBİ ÜRETİYORLAR

Birer fabrikayı andıran mesleki ve teknik liselerde, il genelindeki tüm okulların ihtiyacını karşılayacak şekilde el dezenfektanı, temizlik-hijyen ürünleri, maske gibi ürünlerin yanı sıra, okulların sıra, masa, sandalye, dolap, kitaplık, raf gibi birçok mobilya, metal aksamları içeren ürünleri de üretilebiliyor.

Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı öğrenci ve öğretmenleri ise kentte inşa edilen 25 yeni anaokulunun ihtiyacı olan tüm öğrenci dolapları, masa ve sıralarıyla, raf ve benzeri mobilya ürünlerinin tamamını yaklaşık 1 ayda üretmeyi başardı.

125 TAKIMLIK SİPARİŞ TAMAMLANDI

Mobilya ve Mekan Tasarım Alanı Bölüm Başkanı Sedat Tekerek, 1 ay önce 25 anaokulu için Ders Aletleri Yapım Merkezi'nden verilen 125 takımlık siparişin tamamını okul öğrencileriyle birlikte bitirdiklerini ve teslime hazır olduğunu söyledi. Mobilya ürünlerinin Antalya'daki çeşitli anaokullarına gönderileceğini belirten Tekerek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı için hedef koyduğu Türkiye genelindeki 60'ı Antalya'da planlanan, 3 bin yeni anaokulu projesinde Antalya hem de diğer illerdeki 20 bin takım civarındaki mobilyaların üretimi için de görev alacaklarını dile getirdi.

Bu bölümde okuyan öğrencilerin pratik uygulamayla el becerilerini geliştirdiğini ve işi öğrendiklerini anlatan Sedat Tekerek, öğrencilerin sigortası ve aylık kazancı bulunduğunu da kaydetti. Tekerek, 'Çocuklarımız hem el melekelerini geliştiriyor, mobilya imalatını öğreniyor, hem pratik kazanıyorlar. Yarın okul bittikten sonra da sanayiye yetişmiş birer eleman olacaklar" dedi

SİGORTALI VE MAAŞLI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yaptığı yeni değişiklikle birlikte eskiden çıraklık eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezi olarak isim değiştirdi ve lise düzeyinde birer okula dönüşerek, endüstri meslek ve teknik liseleri bünyelerinde de eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. Eskiden sadece ustalık ve işyeri açma belgeleri alınabilen merkezler, artık lise diplomasından Avrupa'da geçerli Europass belgesini de verebiliyor. Mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırdığı andan itibaren tüm öğrencilere sigortaları yapılıyor. 9, 10 ve 11'inci sınıflarda asgari ücretin net yüzde 30'u, 12'nci sınıfta yüzde 50'si ödeniyor. Antalya'da da 81 mesleki ve teknik lise bünyesinde mesleki eğitim merkezleri kuruldu. Ayrıca bu merkezlere, yılın tüm dönemlerinde kayıt yaptırılabiliyor.