Son dakika haberleri: Amazon Prime üyeleri, hızlı teslimat hizmetinden faydalanmaya devam ediyor

Son dakika habere göre Amazon Türkiye'nin üyelik servisi Amazon Prime bedava ve hızlı kargo ayrıcalığıyla Türkiye'nin dört bir yanına hızlı teslimat sunmaya devam ediyor.

Amazon Türkiye'nin üyelik servisi Amazon Prime bedava ve hızlı kargo ayrıcalığıyla Türkiye'nin dört bir yanına hızlı teslimat sunmaya devam ediyor.

Amazon Türkiye açıklamasına göre, Amazon Prime üyeleri kitaptan elektroniğe, modadan kişisel bakıma binlerce Prime logolu ürüne hızlı kargo seçeneğiyle sahip oluyor. İstanbul, Bursa ve Kocaeli'deki müşteriler 50 TL ve üzeri alışverişlerinde aynı gün teslimat ayrıcalığından faydalanabilirken; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Manisa, Bolu ve diğer 10 ildeki müşteriler minimum alışveriş limiti olmaksızın ertesi gün teslimat, Adana, Mersin, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve diğer 19 ildeki müşteriler ise 2 gün içerisinde teslimat hizmetinden yararlanabiliyor.

"En büyük önceliğimiz zamanında ve hızlı teslimat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Amazon.com.tr'yi gündelik yaşamın bir parçası haline getirme vizyonumuz doğrultusunda Amazon Prime ile İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de aynı gün teslimat sunmaya gururla devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Amazon Prime üyelerinin aynı zamanda Prime Video ve Prime Gaming'in yanı sıra Prime üyelerine özel fırsatlardan da faydalanabildiğini belirten Marriott, "Üyelerimiz, aynı zamanda, kendilerine özel eşsiz indirimler, Prime Video ile aralarında Bliss, Tom Clancy's Jack Ryan gibi popüler film ve dizilere sınırsız erişim ve Prime Gaming'le birçok popüler oyunda oyun içi ayrıcalıklar, ücretsiz oyunlar ve her ay bir Twitch kanalına ücretsiz abonelik gibi fırsatlardan da faydalanabiliyorlar. Tüm bu hizmetleri tek çatı altında toplayan Amazon Prime ile üyelerimize alışveriş ve eğlenceyi kapsayan benzersiz bir hizmet sunduğumuza inanıyoruz. Amazon.com.tr'de tüm müşterilerimizin tecrübelerini geliştirmek adına çalışmalarımıza ise aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak