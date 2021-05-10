Son dakika haberleri: Amazon'dan sahte ürün satışını engellemek için 700 milyon dolar yatırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Amazon'dan sahte ürün satışını engellemek için 700 milyon dolar yatırım

Son dakika haberleri: Amazon'dan sahte ürün satışını engellemek için 700 milyon dolar yatırım
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Amazon 2020 Marka Koruma Raporu'na göre, e-ticaret platformu, 2020 yılında müşterilerini, markaları ve satış ortaklarını sahte ürünlere karşı korumak ve pazaryerlerinde sahte ürün satmaya çalışanların eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamak adına özel ekiplere ve yapay...

Amazon 2020 Marka Koruma Raporu'na göre, e-ticaret platformu, 2020 yılında müşterilerini, markaları ve satış ortaklarını sahte ürünlere karşı korumak ve pazaryerlerinde sahte ürün satmaya çalışanların eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamak adına özel ekiplere ve yapay zeka teknolojilerine 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptı.

Amazon açıklamasına göre, şirket, sahte ürün satışına karşı aldığı önlemlere ve 2020 yılında bu konuda gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik önemli iç görüler barındıran "2020 Marka Koruma Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, Amazon'un sahtecilikle mücadelede benimsediği yaklaşımı "proaktif kontrollerin sağlanması", "markalara güçlü araçlar sunulması" ve "sahtecilerin sorumlu tutulması" olmak üzere üç ana başlıkta özetleyen 2020 Marka Koruma Raporu'nda, Amazon'un geçen yıl pazaryerini dolandırıcılığa yönelik girişimler ve kötüye kullanımdan korumak için 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı ve 10 binden fazla kişiyi istihdam ettiği belirtildi.

Amazon'un doğrulama süreçleri, 6 milyondan fazla şüpheli yeni satıcı hesabı oluşturma girişimini engelledi. Satıcı hesabı oluşturma girişimlerinin yalnızca yüzde 6'sı Amazon'un sıkı doğrulama süreçlerini geçti ve ürünlerini satış için listeleyebildi. Amazon, müşteriye gönderilmeden önce lojistik merkezlerine gönderilen ve sahte olduğu tespit edilen 2 milyondan fazla ürüne el koydu ve bu ürünlerin tedarik zincirinin başka bir noktasında yeniden satılmasını önlemek için ürünleri imha etti."

500 milyondan fazla ürünün korunmasına olanak sağladı

Açıklamada verilen bilgilere göre, Amazon, sahte olduğundan şüphelenilen 10 milyardan fazla listeleme kaydını yayınlanmadan önce engelledi.

Her bir ürünü tanımlamaya ve sahte ürünlerin müşterilere ulaşmasını önlemeye yardımcı olan bir ürün serileştirme hizmeti olan "Amazon Transparency", 2020 yılında 500 milyondan fazla ürünün korunmasına olanak sağladı.

Amazon'da satılan tüm ürünlerin yüzde 0,01'inden daha azı müşteriler tarafından sahte ürün olarak şikayet edildi. Şikayetlerin doğruluğu araştırıldıktan sonra söz konusu ürün ve hesaplarla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

7 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletme, Amazon tarafından hayata geçirilen "IP Accelerator" aracılığıyla ABD ve Avrupa'daki güvenilir hukuk firmalarına ulaştı. Bu işletmeler, ticari marka başvurularını başarıyla iletip, Amazon Marka Kaydı'nın marka koruma araçlarına erken erişim elde etti.

Amazon, kötü niyetli aktörlerin kanun karşısına çıkartılması, bağımsız olarak ya da markalarla birlikte ortak soruşturmalar yürütülmesi ve sahtecilere karşı yasal yollara başvurulabilmesi için Amazon Sahtecilik Suç Ünitesi'ni (Amazon Counterfeit Crimes Unit) kurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Cem Yılmaz Caner Cindoruk
Spor Diego Mesut Özil Samet Aybaba Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Amazon'dan sahte ürün satışını engellemek için 700 milyon dolar yatırım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:27:27. #1.15#

title