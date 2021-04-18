Son dakika haberleri: Amasya'ya 600 yataklı şehir hastanesi bu yılın yatırım programına alındı
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Son dakika haberleri: Amasya'ya 600 yataklı şehir hastanesi bu yılın yatırım programına alındı

Son dakika haberleri: Amasya'ya 600 yataklı şehir hastanesi bu yılın yatırım programına alındı
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA - Haberler | Sağlık

Son dakika sağlık haberi... AMASYA Valisi Mustafa Masatlı, kentte 600 yataklı hastane projesinin Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı yatırım programına dahil edilip, proje ve etüt bedelinin hesaba yatırıldığını duyurdu.

AMASYA Valisi Mustafa Masatlı, kentte 600 yataklı hastane projesinin Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı yatırım programına dahil edilip, proje ve etüt bedelinin hesaba yatırıldığını duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında Amasya'da düzenlenen mitingde, kente 600 yataklı şehir hastanesi projesinin müjdesini verdi. Bunun üzerine 2021 yılı başında açıklanan yatırım programında da Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin duyurusu yapıldı. 

Sağlık İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek açıklamada bulunan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentte 600 yataklı hastane projesinin Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı yatırım programına dahil edildiğini belirterek, "Amasya Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan ve mülkiyeti Orman Bakanlığı'na ait olan 144 bin  metrekarelik taşınmaz  üzerinde 600 yatak kapasiteli Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılması için gerekli ön izinler alındı. Söz konusu proje Sağlık Bakanlığımızın 2021 yılı yatırım programına dahil edilerek, tesisin 3 milyon TL proje-etüt bedeli hesabımıza aktarılmıştır" dedi.'EN İYİ SAĞLIK SİSTEMİ TÜRKİYE'DE'

2020 yılında 10, 2021 yılında ise tam teşekküllü 4 ambulansın daha acil yardım ekiplerinin kullanımına sunulduğunu belirten Vali Masatlı, "Hastalarımızı hızla sevk edip en son teknik ve imkanlarla tedavi edilmesini sağlıyoruz. Yaptığımız bu işlemler halkımız tarafından büyük takdir toplamaktadır. Yine hastanemizdeki yüksek standartlar her türlü tıbbi cihazlarla desteklenmiştir. Nitelikli yatak sayılarımız da hızla artırılmaktadır. 934 hastane 8 bin Aile Sağlığı Merkezi ve 14 binin üzerinde sağlık tesisimizle 1 milyon 100 bin kişilik sağlık ordumuzun öz verili çalışmaları ile dünyanın en iyi sağlık sistemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndedir. Bununla da gurur duyuyoruz" diye konuştu. 


Son dakika haberleri: Amasya'ya 600 yataklı şehir hastanesi bu yılın yatırım programına alındı
Son dakika haberleri: Amasya'ya 600 yataklı şehir hastanesi bu yılın yatırım programına alındı
Son dakika haberleri: Amasya'ya 600 yataklı şehir hastanesi bu yılın yatırım programına alındı
Son dakika haberleri: Amasya'ya 600 yataklı şehir hastanesi bu yılın yatırım programına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA

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