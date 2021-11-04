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Son dakika haberleri! Amasya'da asker eğlencesinde silah kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Amasya'da asker eğlencesinde silah kazası: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Amasya'da asker uğurlama eğlencesinde havaya ateş ettiği tabancasında sıkışan mermileri çıkartmaya çalışan şahıs kaza sonucu kendisini ve 2 arkadaşını vurdu.

AMASYA (İHA) - Amasya'da asker uğurlama eğlencesinde havaya ateş ettiği tabancasında sıkışan mermileri çıkartmaya çalışan şahıs kaza sonucu kendisini ve 2 arkadaşını vurdu. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Yeşilyenice Mahallesi'nde asker eğlence merasimi düzenlendi. Katıldığı eğlencede havaya ateş eden İsmail K.'nın (23) tabancası tutukluk yaptı. Sıkışan mermilerin çıkartılması esnasında yaşanan kazada seken mermiler İsmail K.'nın eline 2 arkadaşının da ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan şahıslar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın bir bağ evinde yaşandığını belirten şahısların ifadesinin alınması sonrasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Tanıklarının dinlenmesi ve bir cep telefonu kamerasının kaydettiği havaya ateş edilmesi görüntülerinin izlenmesi üzerine olayın bir asker uğurlama eğlencesinde yaşandığı saptandı. Gözaltına alınan İsmail K.'nın sakladığı tabanca da bağ evinde bulundu. Suçunu itiraf eden İsmail K. savcılığa sevk edilmesi sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Son dakika haberleri! Amasya'da asker eğlencesinde silah kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri! Amasya'da asker eğlencesinde silah kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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