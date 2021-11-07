Son dakika haberleri! alacak anlaşmazlığında 2 ölü, 1 yaralı

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - alacak anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan Sinan Bayat'ın (70) polis tarafından yakalandığı kombici dükkanında, 1 kişinin daha cesedi bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Kombici dükkanı işleten Sinan Bayat iddiaya göre; bir süre önce dolandırıldığı Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile buluştu. Üç kişi bir süre tartıştıktan sonra, olay kavgaya dönüştü. Sinan Bayat, üzerindeki tabancayla Acar ve Çakmak'a ateş edip olay yerinden kaçtı. Acar, vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybederken, Çakmak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakmak'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.