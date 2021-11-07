Son dakika haberleri! alacak anlaşmazlığında 2 ölü, 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! alacak anlaşmazlığında 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! alacak anlaşmazlığında 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... alacak anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan Sinan Bayat'ın (70) polis tarafından yakalandığı kombici dükkanında, 1 kişinin daha cesedi bulundu.

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - alacak anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan Sinan Bayat'ın (70) polis tarafından yakalandığı kombici dükkanında, 1 kişinin daha cesedi bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Kombici dükkanı işleten Sinan Bayat iddiaya göre; bir süre önce dolandırıldığı Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile buluştu. Üç kişi bir süre tartıştıktan sonra, olay kavgaya dönüştü. Sinan Bayat, üzerindeki tabancayla Acar ve Çakmak'a ateş edip olay yerinden kaçtı. Acar, vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybederken, Çakmak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakmak'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Sinan Bayat'ın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu tespit ederek, adrese operasyon gerçekleştirdi. Kombici dükkanında şüpheli Sinan Bayat'ın yanı sıra bir erkek cesedi daha bulundu. Gözaltına alınan Sinan Bayat, cesedin arkadaşı Hicabi Çınar'a (61) ait olduğunu ve bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti. Bayat, ilk ifadesinde arkadaşı Hicabi Çınar'ın dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini, bunun üzerine Çınar'ı öldürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri! alacak anlaşmazlığında 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri! alacak anlaşmazlığında 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri! alacak anlaşmazlığında 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
Kendisine havlayan köpeğe ateş açan adamın kafedeki 3 kadını yaraladığı anlar kamerada

Kendisine havlayan köpeğe ateş açan adamın kafedeki 3 kadını yaraladığı anlar kamerada

 Sulama kanalına düşen 61 yaşındaki kadın boğularak hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen 61 yaşındaki kadın boğularak hayatını kaybetti

 KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU

KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title