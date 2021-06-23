Son dakika haberleri... Akşener: Uygur meselesinde hassasiyetimiz oy kaygısı taşımamakta
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Son dakika haberleri... Akşener: Uygur meselesinde hassasiyetimiz oy kaygısı taşımamakta

Son dakika haberleri... Akşener: Uygur meselesinde hassasiyetimiz oy kaygısı taşımamakta
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Uygur meselesinde, Türklük konusunda, yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz adına heyecanımız, hassasiyetimiz, takibimiz herhangi bir oy kaygısı taşımamakta" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Uygur meselesinde, Türklük konusunda, yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz adına heyecanımız, hassasiyetimiz, takibimiz herhangi bir oy kaygısı taşımamakta" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin genel merkezinde 'Hayalimdeki Doğu Türkistan Resim Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı'na katıldı. Programda Akşener'in yanı sıra genel başkan yardımcıları Yavuz Ağıralioğlu, Koray Aydın, Doğu Türkistanlılar ve davetliler de yer aldı. Akşener, sergiyi gezerek çocukların yaptığı resimleri inceledi. Programda resim yarışmasında dereceye giren Doğu Türkistanlı çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Programda konuşan İYİ Parti lideri Akşener, "Arkadaşlarım konuşurken bir şeyi hatırladım; Türk milleti hafızasız. Çok acı çektiği için kötülükleri unutup iyilikleri öne koymuş. Bütün göçler aynıdır, bütün göç ettirilenler aynıdır. Ailemin hikayesini anlatırdı anneannem. Sorardım 'Neden bunu hiç erkekler konuşmaz' diye. Anneannem derdi ki 'Türk'ün kültürünü devam ettiren kadındır. Sen çocuğuna anlatacaksın, çocuğun çocuğuna anlatacak'. Bu millet hep haksızlığa uğrar, o haksızlık karşısında iradeniz kırılmayacak. Düşünün kadın, kucağında yeni bebeği var, aynı şeyler yaşanıyor. Türk'ün kaderi her zaman aynı" dedi.

Akşener, vazgeçmek zorunda kalan annelerin bugünkü temsilcisi olduğunu da belirterek, "Uygur meselesinde, Türklük konusunda, yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz adına heyecanımız, hassasiyetimiz, takibimiz herhangi bir oy kaygısı taşımamakta. Anneannemin dediği, benim de ona söz verdiğim unutmama üzerinedir" diye konuştu. 


Son dakika haberleri... Akşener: Uygur meselesinde hassasiyetimiz oy kaygısı taşımamakta
Son dakika haberleri... Akşener: Uygur meselesinde hassasiyetimiz oy kaygısı taşımamakta
Son dakika haberleri... Akşener: Uygur meselesinde hassasiyetimiz oy kaygısı taşımamakta
Son dakika haberleri... Akşener: Uygur meselesinde hassasiyetimiz oy kaygısı taşımamakta
Son dakika haberleri... Akşener: Uygur meselesinde hassasiyetimiz oy kaygısı taşımamakta
Son dakika haberleri... Akşener: Uygur meselesinde hassasiyetimiz oy kaygısı taşımamakta
Son dakika haberleri... Akşener: Uygur meselesinde hassasiyetimiz oy kaygısı taşımamakta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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