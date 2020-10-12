Son dakika haberleri! Akıncı'dan seçim sonuçları sonrası açıklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından "Akıncı Gönüllüleri Ofisi"ne gelerek, kendisini bekleyen destekçilerine ve basına yönelik bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından "Akıncı Gönüllüleri Ofisi"ne gelerek, kendisini bekleyen destekçilerine ve basına yönelik bir konuşma yaptı.

"Kıbrıs Türk halkının bu büyük başarısını canı gönülden kutluyorum" diyen Akıncı, 11 adayın katıldığı seçimde demokratik bir yarışın olabildiğince özgür bir ortamda ve hoşgörü içinde gerçekleşmesine katkı yapan tüm adaylara teşekkür etti.

Tüm adayların katkısıyla yaşadıkları bu sürecin zorlu bir süreç olduğunu belirten Akıncı, seçim sürecini 2 tane normal olmayan durumla yaşadıklarını, bunların bir tanesinin ellerinde olmayan salgın ortamı olduğunu söyledi; maske ve mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

Seçim sürecini pandemi koşullarının kısıtlamalarıyla geçirdiklerini ifade eden Akıncı, bu süreçte kampanya ekibindeki gençlerin ciddi katkı ve başarılarıyla sosyal medya üzerinden ve kısıtlı sayıdaki gazete ilanlarıyla halka ulaşmaya, mesajlarını iletmeye çalıştıklarını dile getirdi.

5 yıl önce aldığı oydan daha da fazlasını alarak ikinci turda 1 hafta sonra yine halkın oyuna müracaat edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, partilerin oturup kendi değerlendirmelerini yapacaklarını ve parti kararlarını üreteceklerini, bu konuda bir şey söylemeyeceğini belirtti ve şöyle konuştu:

"Ben kendimi, vizyonumu, düşüncelerimi anlattım, tehlikelere işaret ettim"

"Birinci turda geçtiğimiz süreçte ben hiçbir adaya tek bir laf etmedim, hiçbir adayı rencide edecek en küçük bir sözüm olmadı, ben onları anlatmaya çalışmadım çünkü. Ben kendimi, vizyonumu, düşüncelerimi, gördüğüm tehditleri, geleceğe dair gördüğüm fırsatları, gençliğimizin geleceğine dair umutlarımı anlatmaya çalıştım. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı