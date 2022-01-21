Son dakika haberleri | AK Parti'li Özşavlı, Mardin'de 28 yıl önce teröristlerce katledilen 21 kişiyi andı

ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Mardin'de 28 yıl önce teröristlerce 11'i çocuk 21 kişinin katledildiğini hatırlatarak "Savaşlarda bile kadın ve çocuklar katledilmez. Bu eylem, bu örgütün ne kadar vahşi olduğunun, insanlıktan nasibini almadığının, hiçbir ahlaki ve hukuki değere sahip olmadığının göstergesi." dedi.

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mardin'in Savur ilçesinin kırsal Ormancık ve Akyürek mahallelerinde 28 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 21 kişinin acısının dinmediğini söyledi. Katliama ilişkin gazete kupürlerini gösteren Özşavlı, "Tüyler ürperten görüntüler. Sözde Kürtlerin temsilcisi olduğunu söyleyen terör örgütü ve onun uzantısı olan siyasi partinin geçmişi bunlarla dolu. Kürtleri katleden terör örgütü, bugün uzantısı olan bir siyasi parti aracılığıyla Kürtlerin temsilcisi olduğunu söylüyor." diye konuştu.

Özşavlı, bu eylemin savaş suçu olduğunu belirterek "Savaşlarda bile kadın ve çocuklar katledilmez. Bu eylem, bu örgütün ne kadar vahşi olduğunun, insanlıktan nasibini almadığının, hiçbir ahlaki ve hukuki değere sahip olmadığının göstergesi." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar yaklaşık 6 bin 500 sivili katleden terör örgütü PKK'nın, bugün de çocukları ve gençleri dağa götürdüğünü vurgulayan Özşavlı, gencecik nesillerin, bir hiç uğruna bu örgütün elinde heba olduğunu dile getirdi.

Terör örgütüne bağlı, ismi değişen bir siyasi partinin sürekli kurulduğunu ifade eden Özşavlı, şunları kaydetti:

"Bugünkü ismi HDP. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıktı. Dağda, Kandil'de ne kadar kaldığı bilinmiyor. Sözde nişanlısını görmeye gitmiş fakat terörist elbisesi giyerek fotoğraflar çektirmekten geri durmamış. Önceki aylarda da bir hemşire yardımıyla terör örgütü mensuplarına sürekli ilaç yazmış, ilgili hemşire de bu ilaçları teröristlere yetiştirmiş. Bu, organik bağın delili. Adı ne olursa olsun bunların tek bir amacı var, PKK'nın siyasi uzantısı olmak. Ülke siyasetine, demokrasiye, barışa zerre katkıları olmayacak. Terörü lanetleyemeyen, terör destek veren, yardım ve yataklık yapan bir partinin siyasi parti olması zaten söz konusu değil."