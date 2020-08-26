Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
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Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış

Şanlıurfa'da 17 yaşındaki kız kardeşini boğazını kestikten sonra defalarca bıçaklayarak öldüren ağabey tutuklandı. Madde bağımlısı şahıs ilk ifadesinde kız kardeşini laubali tavırları nedeniyle öldürdüğü söyledi.

Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
26.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:27

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kız kardeşi Nurbari Mircihan'ı (17) boğazını kestikten sonra defalarca bıçaklayarak öldüren Salih Mircihan (29) tutuklandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Mircihan ifadesinde, kız kardeşini bacak bacak üstüne atıp, telefonda mesajlaştığı ve laubali hareketler sergilediği için öldürdüğünü söyleyerek, "Üzgünüm ve pişmanım, keşke böyle yaşanmasıydı" dedi.

Üniversite sınavına hazırlanan ve aile bütçesine katkıda bulunmak için kafede çalışan Nurbari Mircihan, pazartesi gecesi, misafir olarak gittikleri dayısına ait Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde, ağabeyi Salih Mircihan tarafından boğazı kesildikten sonra defalarca bıçaklanarak, öldürüldü. Nurbari Mircihan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, gözaltına alınan ağabeyi Salih Mircihan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE ANNESİNİ BIÇAKLAMIŞ

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve daha önce de annesi Adle Mircihan'ı bıçaklayarak, yaraladığı için bir süre cezaevinde kaldığı öğrenilen Salih Mircihan, savcılık sorgusunda cinayeti anlattı. Kardeşini bacak bacak üstüne atıp, telefonda mesajlaştığı ve laubali hareketler sergilediği için öldürdüğünü söyleyen Salih Mircihan, cinnet getirdiğini, olay sırasında kendi kollarını da bıçakla yaraladığını ve başını duvara vurduğunu ileri sürdü.

"KARDEŞİMİN YAŞAMASINI İSTEMİYORDUM"

Yaklaşık 8 yıldır uyuşturucu kullandığını belirten Salih Mircihan, pazartesi günü, annesi ve kız kardeşi ile dayısının evine misafirliğe gittiklerini, nakliyecilik yapan kuzeni ile 1 gün sonra Batman'a gitmek için anlaştıklarını kaydetti. Salih Mircihan, ifadesinde şunları söyledi: "Annemi saat 22.00 sıralarında eve bıraktım. Ardından dayımın evine döndüm. Otururken 3-4 belki daha fazla sigara içtim. Dumandan etkilenen dayım kızdı. 1 gün sonra Batman'a gitme planımız da iptal oldu. Bunun üzerine dayımlarla vedalaştım ve eve gitmek için kapıya yöneldim. Bu sırada susadığımı fark ettim ve mutfağa gidip, bir bardak su içtim. Mutfakta kardeşim Nurbari ve dayımın kızı Kader vardı. Nurbari'nin oturuşuna baktığımda, telefon ile mesajlaştığını görünce erkek arkadaşıyla görüştüğünü düşündüm. Kardeşimin bacak bacak üstüne atması ve laubali hareketlerinden rahatsız oldum. İçimden 'lanet gelsin' diyerek, mutfaktan çıktım ve evin kapısına yöneldim. Ayakkabılarımı giydim, bir anda gitmek istemediğimi fark ettim. Aklım hala kardeşim Nurbari'deydi. Ayakkabılarımı çıkarmadan mutfağa girdim. Mutfak tezgahında bulunan ekmek bıçağını alarak kardeşime savurdum. Sol elimle kardeşimin saçlarından tutuyordum, sağ elimle de bıçağı Nurbari'ye sapladım. İlkinde bıçak kardeşimin göğüs kafesinin altına, kaburgasına doğru saplandı. Sonra bıçak kardeşimin boyun kısmına geldi. O sırada cinnet geçirdim. O an aşırı sinirliydim. Kardeşimin yaşamasını istemiyordum, kendimi kontrol edemedim. Kardeşimi bıçaklarken, ruh halim bir yandan onu bıçaklamama el vermiyordu. Kardeşimi bıçakladığım sırada mutfakta sadece Kader vardı. Kader çığlık atınca dayımın çocukları gelerek beni engellemeye çalıştılar."

'DAHA ÖLMEDİ, BIRAKIN ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ

Kuzenlerinin kendisini tutarak, balkona götürdüğünü, bu sırada da boğuştuğu dayısının oğlu Mehmet Gül'ün parmağının kesildiğini anlatan Salih Mircihan, "Elimdeki bıçağı Mehmet zorla aldı. Balkonda bulunduğum sırada hala sinirliydim, cinnet geçiriyordum ve kendimi kontrol edemiyordum. Bu sırada yanımdakilere 'Daha ölmedi, beni bırakın, onu öldüreceğim' dedim. Kafamı sağa sola vuruyordum. Bu olayı önceden tasarlamadım ve dayımın evine kardeşimi öldürme maksadıyla gitmedim. Olay bir anlık cinnet geçirmem neticesinde, öfkemi kontrol edememem hasebiyle olmuştur. Psikolojik rahatsızlığım veya akıl hastalığım yok. Adana ve Gaziantep'e uyuşturucu tedavisi için ilaç yazdırmaya gittim. Sol kolum ve sağ elimde bulunan yaralanmalar bıçağı kardeşime savururken oldu. Olay nedeniyle çok üzgünüm ve pişman oldum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
MADDE BAĞIMLISI İŞTE: madde bağımlısı üstüne üstlük psikopat ruhlu, yoruma bile gerek yok.
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LEYLA: Allah belani versin senin haydut!!!
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ELLY: BİR GÜLÜŞÜ BİR HİÇ UĞRUNA SOLDURDUN BE ADAM, ALLAH SANA EN ACI KIYAMETİ YAŞATSIN, NE DYM :(
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