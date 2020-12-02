Son dakika haberleri... Afganistan hükümeti ve Taliban Doha'daki müzakereleri sürdürmek için ön anlaşma imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Afganistan hükümeti ve Taliban Doha'daki müzakereleri sürdürmek için ön anlaşma imzaladı

02.12.2020 22:34 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:34
Son dakika haberleri... Afganistan hükümeti ve Taliban Doha'daki müzakereleri sürdürmek için ön anlaşma imzaladı

Son dakika gelişmesine göre Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen barış görüşmelerini devam ettirmek amacıyla ön anlaşmaya vardığı bildirildi.

Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen barış görüşmelerini devam ettirmek amacıyla ön anlaşmaya vardığı bildirildi. Anlaşmanın ardından Afganistanlı ve ABD'li yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi.

Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakereler sonucunda barış görüşmelerini sürdürme konusunda ön anlaşmaya vardığı bildirildi. Afgan hükümetinin müzakere heyetinde yer alan Nader Nadery yaptığı açıklamada, "Müzakerenin başlangıcını içeren prosedür tamamlandı" diye konuştu. Taliban sözcüsü de söz konusu anlaşmayı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile doğruladı. Her iki taraftan yapılan ortak açıklamada, "Barış görüşmelerinin gündemi için taslak konuları hazırlamak üzere ortak bir çalışma komitesi görevlendirildi" denildi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sediq Sediqqi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Anlaşma, Afgan halkının temel talebi olarak kapsamlı bir ateşkes de dahil olmak üzere temel konularda müzakerelere başlama yolunda ileriye doğru atılmış bir adımdır" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İmamoğlu, suikast iddialarıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: 'Ne oluyor?' dedim
İmamoğlu, suikast iddialarıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: 'Ne oluyor?' dedim
Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yaptığı açıklamada, iki tarafı "ortak bir zemin bulma azmi ve istekliliği" nedeniyle kutladı ve ABD'nin "şiddet ve ateşkesi ciddi bir şekilde azaltmak için tüm taraflarla sıkı çalışacağını" ifade etti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iki tarafın "siyasi bir yol haritası ve kapsamlı bir ateşkes konusundaki müzakereleri için kuralları ve prosedürleri içeren 3 sayfalık bir anlaşma" üzerinde anlaştıklarını söyledi. Halilzad, "Bu anlaşma, müzakere taraflarının zor konularda anlaşabileceklerini gösteriyor" dedi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Türkiye ve Katar arasında 10 anlaşma imzalandı (3)
Türkiye ve Katar arasında 10 anlaşma imzalandı (3)
Son Dakika | İran Hükümet Sözcüsü Rebii: 'Fahrizade suikastının failleri tespit edildi'
Son Dakika | İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "Fahrizade suikastının failleri tespit edildi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar ile yapılan anlaşma ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar ile yapılan anlaşma ile ilgili açıklama

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Halife Hafter Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Beyonce Ivana Sert Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Ali Palabıyık Tolga Ciğerci Abdullah Avcı
Tüm Haberler Terör Rusya Pfizer Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Afganistan hükümeti ve Taliban Doha'daki müzakereleri sürdürmek için ön anlaşma imzaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 22:38:33. #1.14#
title