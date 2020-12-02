Son dakika haberleri... Afganistan hükümeti ve Taliban Doha'daki müzakereleri sürdürmek için ön anlaşma imzaladı

Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen barış görüşmelerini devam ettirmek amacıyla ön anlaşmaya vardığı bildirildi. Anlaşmanın ardından Afganistanlı ve ABD'li yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi.

Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakereler sonucunda barış görüşmelerini sürdürme konusunda ön anlaşmaya vardığı bildirildi. Afgan hükümetinin müzakere heyetinde yer alan Nader Nadery yaptığı açıklamada, "Müzakerenin başlangıcını içeren prosedür tamamlandı" diye konuştu. Taliban sözcüsü de söz konusu anlaşmayı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile doğruladı. Her iki taraftan yapılan ortak açıklamada, "Barış görüşmelerinin gündemi için taslak konuları hazırlamak üzere ortak bir çalışma komitesi görevlendirildi" denildi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sediq Sediqqi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Anlaşma, Afgan halkının temel talebi olarak kapsamlı bir ateşkes de dahil olmak üzere temel konularda müzakerelere başlama yolunda ileriye doğru atılmış bir adımdır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yaptığı açıklamada, iki tarafı "ortak bir zemin bulma azmi ve istekliliği" nedeniyle kutladı ve ABD'nin "şiddet ve ateşkesi ciddi bir şekilde azaltmak için tüm taraflarla sıkı çalışacağını" ifade etti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iki tarafın "siyasi bir yol haritası ve kapsamlı bir ateşkes konusundaki müzakereleri için kuralları ve prosedürleri içeren 3 sayfalık bir anlaşma" üzerinde anlaştıklarını söyledi. Halilzad, "Bu anlaşma, müzakere taraflarının zor konularda anlaşabileceklerini gösteriyor" dedi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı