Son dakika haberleri! Afganistan'da 15 Temmuz şehitleri için ağaç dikildi

Gelen son dakika haberlerine göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenleri anma törenleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Qargha Gölü yakınlarındaki Hatıra Ormanı'na 251 ağaç dikimi ile başladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenleri anma törenleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Qargha Gölü yakınlarındaki Hatıra Ormanı'na 251 ağaç dikimi ile başladı.

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler Afganistan'da gerçekleştirilen törenlerle anılıyor. Başkenti Kabil'de Qargha Gölü yakınlarında bulunan Hatıra Ormanı'nda hayatını kaybedenler için ağaç dikimi gerçekleştirildi. Anma töreni Hatıra Ormanı'na 251 ağacın dikilişiyle başladı. Anma töreninde Türkiye Büyükelçisi, TİKA, Kızılay ve Türk Hava Yolları Afganistan temsilcileri ve Afganistan ziraat bakanlığı yetkilileri katıldı.

Türkiye'nin Kabil Afganistan Büyükelçisi Cihad Erginay yaptığı açıklamada, "Burada tüm 15 Temmuz şehitlerimiz adına ağaç dikme yapıyoruz, 251 ağacımızı bu gördüğünüz bölgeye diktik ve dikmeye de devam ediyoruz bütün arkadaşlarımızla birlikte. Bugün, burada bulunan Kabil'de, Afganistan'da görev yapan sadece büyükelçiliğimiz değil, bütün bağlı kuruluşlarımızla beraber buradayız" dedi.

Törene katılan Afganistan Tarım Bakanlığı Tabii Kaynaklar Genel Müdürü Mohammad Rafi Qazizadah, "Şehitler anma töreni nedeniyle hem tabiatın güzelleşmesi hem de böylece iki halkın kültürel ilişkilerinin derinleşmesine şahit oluyoruz. Bugün bu programı düzenledikleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afganistan'da faaliyet gösteren birçok korumu bu anlamda desteklerini sürdürüyor. Türk Hava Yolları ve TİKA temsilcileri, seneye 2 bin ağaç dikeceğini söyledi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı