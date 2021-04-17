Son dakika haberleri | Adana'da taksicinin vurulma anı, güvenlik kamerasında

Son dakika haberine göre ADANA'da, husumetli olduğu kişinin iş yerine gidip, tabancayla rastgele ateş açan Kemal G., taksici Erdoğan Ş.'yi bacağından yaraladı.

ADANA'da, husumetli olduğu kişinin iş yerine gidip, tabancayla rastgele ateş açan Kemal G., taksici Erdoğan Ş.'yi bacağından yaraladı. Erdoğan Ş.'nin vurulma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 15 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kemal G., aralarında husumet olan Fatih K.'nin iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Kemal G., yanında bulunan tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Fatih K.'nin yanında çalışan Mehmet Ö., olay yerinde bulunan berber Halil G. ile taksici Erdoğan Ş.'nin bacaklarına isabet etti. Kemal G., silahlı saldırının ardından kaçtı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIÇevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, silahlı saldırının ardından kaçan Kemal G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.O ANLAR KAMERADA

Öte yandan saldırı anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kemal G.'nin rastgele ateş açtığı ve bu sırada ortada kalan Erdoğan Ş.'nin taksiyi siper almasıyla bacağından vurulduğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI