Son dakika haberleri: ABD'den korkutan (Covid-19) aşısı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor
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Son dakika haberleri: ABD'den korkutan (Covid-19) aşısı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor

28.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:22
Son dakika haberleri: ABD'den korkutan (Covid-19) aşısı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor

Son dakika habere göre ABD'de faaliyet gösteren 'Shark Allies' sivil toplum örgütü koronavirüs aşısı çalışmalarında yarım milyon köpekbalığının katledilebileceğini açıkladı.

ABD'de faaliyet gösteren 'Shark Allies' sivil toplum örgütü koronavirüs aşısı çalışmalarında yarım milyon köpekbalığının katledilebileceğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını için bir çok ülke aşı çalışması için çaba sarfediyor. ABD'de faaliyet gösteren ve köpek balıklarının neslini korumak için kurulan 'Shark Allies' sivil toplum örgütü koronavirüs aşısı çalışmalarında yarım milyon köpekbalığının katledilebileceğini açıkladı. Sivil toplum kuruluşu,  köpekbalıklarının karaciğerinden yapılan "Squalene" adlı doğal yağın yardımcı etken madde olarak koronavirüs aşılarında kullandığını belirtti.  

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN ETKEN MADDE KÖPEKBALIĞINDA 

Shark Allies yöneticisi Stefanie Brendl yaptığı açıklamada, köpekbalıklarının karaciğerinde bulunan ve mevcut grip aşıları da dahil olmak üzere birçok ilacın yapımında kullanılan doğal yağ "Squalene" için yüzbinlerce köpekbalığının katledilebileceğini vurguladı. Yağın bileşenindeki güçlü yağlar aşıdaki bağışıklık etkisini arttırdığını ifade eden  Brendl, mevcut bazı koronavirüs aşısı adaylarında bu yağın kullanıldığını ifade etti.

BİR DOZ AŞI İÇİN 250 BİN KÖPEKBALIĞI GEREKİYOR

Squalene maddesinin kullanılan bir koronavirüs aşı adayının piyasaya sürülmesi halinde tek bir kişi için kullanılacak bir doz aşı üretimi için yaklaşık 250 bin köpekbalığının katledilmesi gerektiği kaydedildi.  Bir kişinin koronavirüse karşı bağışıklık kazanması için iki doz aşının gerektiğini belirten Brendl, bunun yaklaşık yarım milyon köpekbalığının katledilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Stefanie Brendl, "Aşı çalışmalarını yavaşlatmak veya engellemek niyetinde değiliz. Ancak, Köpekbalıkları bu sebeple verimli bir tedarik zinciri değil" dedi.  


Son dakika haberleri: ABD'den korkutan (Covid-19) aşısı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor
Son dakika haberleri: ABD'den korkutan (Covid-19) aşısı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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