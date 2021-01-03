Son dakika haberleri | ABD'de yiyecek çalan 2 çocuklu kadına, polisten 250 dolarlık market çeki
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Son dakika haberleri | ABD'de yiyecek çalan 2 çocuklu kadına, polisten 250 dolarlık market çeki

03.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:15
Son dakika haberleri | ABD'de yiyecek çalan 2 çocuklu kadına, polisten 250 dolarlık market çeki

Son dakika dünya haberine göre ABD'nin Massachusetts eyaletinde, polis memuru Matt Lima, marketten yiyecek hırsızlığı yapan çocuklu bir anneyi gözaltına almak yerine serbest bıraktı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, polis memuru Matt Lima, marketten yiyecek hırsızlığı yapan çocuklu bir anneyi gözaltına almak yerine serbest bıraktı. Lima, Noel yemeği alması için iki küçük çocuklu anneye 250 dolarlık market çeki hediye etti.   

Massachusetts eyaleti Somerset kenti polis merkezinde görev yapan Matt Lima, 20 Aralık'ta hırsızlık sebebiyle çağrıldığı markette yanlarında iki küçük çocuk bulunan kadının market görevlileri tarafından alıkonulduğunu gördü. Lima, hırsızlık yapan kadın hakkında gözaltı işlemi yapmak yerine 250 dolarlık market çeki hediye etti.

'KENDİ ÇOCUKLARIMI HATIRLADIM'  Lima basına daha sonra yaptığı açıklamada, olay sırasında kadınla özel görüştüğünü, maddi durumun iyi olmadığını, iki çocuğuna Noel yemeği hazırlamak için yiyecekleri çaldığını anladığını ifade etti. Polis memuru Lima, kadını hırsızlıktan gözaltına almak yerine marketten 250 dolar değerinde çek aldığını ve yiyecekleri almasını sağladığını söyledi. Lima "Kadınla birlikte olan iki çocuk bana çocuklarımı hatırlattı, bu yüzden onlara yardım etmem gerekiyordu" dedi.

Somerset Polis Müdürü George McNeil yaptığı açıklama "Memur Lima'yı yaptıklarından dolayı şahsen takdir etmek isterim. Bir ailenin çocuklarına yemek sağlamaya çalıştığı zor bir durumla karşı karşıya kaldığında, cömertçe işlem yapmamaya karar verdi ve bunun yerine eğlenebilecekleri bir Noel yemeği yemelerini sağladı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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