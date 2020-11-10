ABD'de ultraviyole ışıkla koronavirüsü öldüren makine geliştirildi

ABD merkezli Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir "koronavirüs öldürme makinesi" geliştirdiğini duyurdu. Cihaz, virüs içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir 'koronavirüs öldürme makinesi' geliştirdiğini duyurdu.

SANİYENİN İKİ BİNDE BİRİ KADAR KISA SÜREDE ORTADAN KALDIRIYOR

Nanowave adı verilen bu teknolojinin, virüslerin ve mikropların yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor.

VİRÜS İÇERMEYEN HAVAYI 3 METREDEN FAZLA UZAĞA İTEBİLİYOR

Cihaz, 300 litreye kadar hava çeken ve koronavirüs içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor. Nanowave'in, ABD'de birim başına 3 bin 450 dolara (28 bin TL) satıldığı duyuruldu.