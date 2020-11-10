ABD'de ultraviyole ışıkla koronavirüsü öldüren makine geliştirildi
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ABD'de ultraviyole ışıkla koronavirüsü öldüren makine geliştirildi

10.11.2020 21:30 | Son Güncelleme: 10.11.2020 22:11

ABD merkezli Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir "koronavirüs öldürme makinesi" geliştirdiğini duyurdu. Cihaz, virüs içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir 'koronavirüs öldürme makinesi' geliştirdiğini duyurdu.

SANİYENİN İKİ BİNDE BİRİ KADAR KISA SÜREDE ORTADAN KALDIRIYOR

Nanowave adı verilen bu teknolojinin, virüslerin ve mikropların yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor.

ABD'de ultraviyole ışıkla koronavirüsü öldüren makine geliştirildi

VİRÜS İÇERMEYEN HAVAYI 3 METREDEN FAZLA UZAĞA İTEBİLİYOR

Cihaz, 300 litreye kadar hava çeken ve koronavirüs içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor. Nanowave'in, ABD'de birim başına 3 bin 450 dolara (28 bin TL) satıldığı duyuruldu.

ABD'de ultraviyole ışıkla koronavirüsü öldüren makine geliştirildi

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 271 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 51 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı.

ABD'de ultraviyole ışıkla koronavirüsü öldüren makine geliştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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