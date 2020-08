Son dakika haberleri... 70 ailenin deprem kabusu sona erdi Son dakika genel haberine göre 70 ailenin deprem kabusu sona erdi Büyükçekmece'de 28 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 6 blok ve 72 daireden oluşan 40 yıllık site kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılarak yıkıldı.

70 ailenin deprem kabusu sona erdi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 28 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 6 blok ve 72 daireden oluşan 40 yıllık site kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılarak yıkıldı.

Beklenen Marmara Depremi öncesinde deprem hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, vatandaş - belediye işbirliğiyle kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Büyükçekmece ilçesi, Atatürk Mahallesi'nde 40 yıl önce yapılan 6 blok ve 72 daireden oluşan riskli site belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Ekonomik ömrünü dolduran ve 28 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ile riskli yapı statüsüne alınan site geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan sitenin yerine depreme dayanıklı modern bir site inşa edilecek. 40 yıldır içinde yaşadıkları evlerinin yıkımını hüzünlü gözlerle izleyen site sakinleri bir yandan da deprem kabusundan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyordu.

"Depreme dayanıksız binaların yıkılıp ortadan kaldırılması gerekiyor"

Yıkım çalışmalarına nezaret eden Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, yaklaşan Marmara depremi öncesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini belirterek şunları söyledi; "Bugün yine Büyükçekmece'de yaklaşan büyük Marmara depreminden dolayı yaklaşık 40 yıl önce yapılmış 6 bloklu 72 dairelik bir sitemizi yıkıyoruz. Bu yıkım gerçekten içeride yaşayan vatandaşlarımızın artık bu binada yaşanılmaz hale geldiğini ve deprem gerçeğinin her geçen gün her saniye kapımızda olduğunu gösteriyor. Bu şekilde Büyükçekmece'de ve Türkiye'de deprem gerçeğini her an hissederek depreme dayanıksız binaların yıkılıp yeniden yapılması için Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hasan Akgün bu konuyu sürekli olarak ulusal ve yerel basında, bulunduğu platformlarda dile getiriyor. Bunu dikkate almamız gerekiyor ve bunun için de gerçekten depreme dayanıksız binaların yıkılıp ortadan kaldırılması gerekiyor"

