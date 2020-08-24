Son dakika haberleri | 4 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı
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Son dakika haberleri | 4 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Son dakika haberi: 4 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı Doğduğu gün hayatını kaybetti Kazada abi, abla ve yenge öldü Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

24.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:04

4 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Doğduğu gün hayatını kaybetti

Kazada abi, abla ve yenge öldü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sırasında Mezitler civarında meydana geldi. O.M.Ö. idaresindeki 16 KHD 36 plakalı araç, U dönüş yaparken, son anda yasak tabelasını görünce vazgeçip ana yoluna döndü. Bu sırada arkasından gelen Aysel Öztürk Dalçık idaresindeki 06 N 7659 plakalı otomobil, yan tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı, daha sonra karşı şeritten gelen, S.C. idaresindeki 34 FM 0036 plakalı aracın üzerine takla atarak düştü.

Kazada O.M.Ö., K.C.ve S.Ö.yaralanırken, 34 FM 0036 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Cankurt ve 06 N 7659 plakalı otomobilde bulunan sürücü Aysel Öztürk Dalçık, Ali Dalçık ve Emine Abinik hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye, AFAD ve İHH ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri araçlardan çıkarılan yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

16 KHD 36 plakalı otomobil sürücüsü O.M.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. O.M.Ö. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada dram çıktı

Kazada ölen Aysel Öztürk Dalçık ve Ali Dalçık'ın karı koca oldukları öğrenirken, Emine Abinik'in ise Ali Dalçık'ın kız kardeşi olduğu bildirildi. 3 kişinin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından memleketleri Çankırı'ya toprağa verilmek üzere gönderildi. Diğer araçta bulunan İbrahim Cankurt'un ise doğdu gün hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Cankurt'un cenazesi ise memleketi Antalya'ya gönderildi.

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Son dakika haberleri | 4 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Kaynak: İHA

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