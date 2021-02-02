ACILI ANNE: BUNLAR MELEK, KENDİLERİNE BİR ŞEY YAPMAZ

4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor (2)

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümüyle ilgili soruşturmada, jandarma ailelerin ifadelerine başvurdu.

İfade verme işleminin ardından yakınlarıyla birlikte Akçeşme mevkisindeki olay yerine gelen Muharrem Zengin'in annesi Birgül Zengin, "Bu nasıl bir şey, ne olmuş anlamadım. Beni aradı o gün; 'Anne köye geleceğim' dedi. Asker geçirecekler diye bütün gün bayrak aradı. 'Arkadaşlar gelecek Alaşehir'den, köyde kalalım' dedi.'Kalın annem' dedim. Ne bileyim ben böyle olacağını. Kim geldi, nasıl oldu? Liseden beri arkadaş, can ciğer bu gençler. Benim oğlum onlarda kalır, onlar bizde kalırdı. Biri mi yaptı, kendileri mi yaptı? Bunlar kendilerine bir şamar, bir tokat vurmaz ki. Kıyamazlar. Bir lirası olsa paylaşır bunlar. Bunlar melek. Hiç husumetli olduğu birileri yok. Herkese yardım eder" dedi.Tüfeğin kendilerina ait olduğunu kaydeden anne Zengin, "Sergi zamanı üzüm beklerken yanlarında bulunduruyorlardı. Bu sene, sergide bir kez havaya ateş etmişlerdi. Başka da hiç kullanılmadı" diye konuştu.

'TORUNLARIMI DEFİNECİLER ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR'

Kuzenler Ümit-Serkan Zangal'ın dedesi Ali Zangal, "Torunlarım bir arkadaşlarını askere uğurlamak için Ahmetli'ye gitmişti. Asker uğurlaması sonrası ava gitmişler. Sonrasında ölü bulundukları haberini aldık. Akşam, bize taziye ziyaretine gelen dostlarımızdan, o bölgede define arayan kişiler olduğunu öğrendik. Bir şey gördükleri için torunlarımı öldürülmüş olabilirler. Jandarma, soruşturmayı yürütüyor. Biz de neler yaşandığını bilmiyoruz. Çaresiz bekliyoruz" dedi.

Elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal'ın 10 yıldır yanında çalıştığı Yasin Evren ise, "Hayalleri olan bir çocuktu. Böyle taşkınlık yapacak biri değildi. Olayın cinayet olduğunu düşünüyorum. Onun tek başına yapabileceği bir şey olduğunu zannetmiyorum" dedi.

Berber Neşet Dalgın'ı en son gören kişilerden biri olan Yasin Evren, "Evimize geldi. Oğlumun ve benim traşımızı yaptı. Saat 18.30'da yanımızdan ayrıldı. Giderken de, 'Ağabey doğum günüm var. Sen de gel' diyerek, davet etti. Geleceğimi söyledim. Sevine sevine gitti. Sonrasında ise bu acı haberi aldık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı