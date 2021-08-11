Son dakika haberleri | 3 kardeşten yangın bölgesine güneş ve ay enerjisi paneli

Bir son dakika haberine göre 3 kardeşten yangın bölgesine güneş ve ay enerjisi paneli Kendi ürettikleri güneş ve ay enerjisi panelini afet bölgesine gönderdiler -Sistem 220 voltluk bir enerji sağlarken, telefon içinde şarj bölümü bulunuyor Antalya'da yaşayan 3 kardeş, yangın bölgesinde elektrik kesintisinden dolayı...

3 kardeşten yangın bölgesine güneş ve ay enerjisi paneli

Kendi ürettikleri güneş ve ay enerjisi panelini afet bölgesine gönderdiler

-Sistem 220 voltluk bir enerji sağlarken, telefon içinde şarj bölümü bulunuyor

ANTALYA - Antalya'da yaşayan 3 kardeş, yangın bölgesinde elektrik kesintisinden dolayı iletişim sağlayamayan vatandaşlar için kendi ürettikleri güneş ve ay enerjisi panelini Manavgat'a hibe etti.

Konu ile ilgili konuşan Elektrik ve Elektronik Mühendisi öğrencisi Muhammed Yemliha Çetinkaya, "Bu projeyi yapmamın en büyük amacı birçok yerde elektrik kesintisi olduğunu duymam. 2 kardeş olarak üretme gereği duyduk. Kendisi de bana yardımcı oldu. Birlikte çalışmalarımızla insanlara su sebili soğutabilecek 220 voltluk bir sistem geliştirdik. Telefonlar için de şarj istasyonu oluşturduk aynı zamanda. İletişime ve ulaşıma kolaylık sağlayabilmeleri için.

Antalya'da yaşayan Muhammed Yemliha Çetinkaya (21), Muharrem Malik Çetinkaya ve Tamer Çetinkaya (30), Manavgat'taki orman yangını nedeniyle elektrik kesintisine uğrayan bölgeler için bir sistem geliştirdi. Güneş enerjisi paneli ile elektrik üretimi sağlayan sistem, Atatürk Kültür Merkezi'nde oluşturulan Yangın Dayanışma Merkezi'ne hibe edildi. Çetinkaya kardeşler, gerekli malzemelerin temin edilmesi halinde yangın bölgesinde ki her yere bu sistemin konulabileceğini belirtti. Geliştirdikleri güneş enerjisi paneli ile gündüz güneş ışığından gece ise ay ışığından elektrik üretimi sağlayacak panel ise üzerine konulan priz ile yüksek voltta enerji akışı sağlarken, telefonlar için ise şarj istasyonu görevi görüyor. Yangın bölgesinde evlerinde elektriği olmayan vatandaşlar için böyle bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Çetinkaya kardeşler, panelin güneş ve aydan faydalanarak gece gündüz elektrik üretebildiğini dile getirdi.

"Evlerinde elektrik bulunmayan vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalıştık"

Kısa sürede hayal edip, tasarlayıp, ortaya çıkardıkları paneli vatandaşların hizmetine ücretsiz bir şekilde sunulacağını belirten Elektrik ve Elektronik Mühendisi öğrencisi Muhammed Yemliha Çetinkaya, "Bu projeyi yapmamın en büyük amacı birçok yerde elektrik kesintisi olduğunu duymam. 2 kardeş olarak üretme gereği duyduk. Kendisi de bana yardımcı oldu. Birlikte çalışmalarımızla insanlara su sebili soğutabilecek 220 voltluk bir sistem geliştirdik. Telefonlar için de şarj istasyonu oluşturduk aynı zamanda. İletişime ve ulaşıma kolaylık sağlayabilmeleri için. En önemli şey bunda güneş panelinin 24 saat elektrik üretmesi hem ay ışığından hem de güneşten faydalanarak uzun süre elektrik verebiliyor her yere. Buzdolabını dahi çalıştırabiliyor bu ürünümüz. Bunda en büyük hedefimiz evlerinde elektrik bulunmayan vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışmak. Kardeşimle beraber oturduk bir gece düşündük, hayal ettik, tasarladık ve kısa sürede tamamladık. Bu malzemelerden daha da temin edebilirsek, vatandaşlar yardımda bulunurlarsa bunlardan birçok yere koyabilir. Herkese de bu elektriği ulaştırabiliriz. Hem de ücretsiz olarak" dedi.

"Üretimi arttırmak için çalışmalar başladı"

Geliştirdikleri fikir ile yangın bölgesindeki vatandaşlara yarar sağlayacak paneli görmekten mutluluk duyan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise bu panelin bölgeye gönderilip çoğaltılması için çalışmalara başladı. Güneş ve ay enerjisi panelini deneyen Şükrü Sözen, Çetinkaya kardeşlere geliştirdikleri bu sistem için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya