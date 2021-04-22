Son dakika haberleri... '23 Nisan'da Çocuk Gözüyle Jandarma' resim yarışması

Son dakika gündem haberi: Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen '23 Nisan'da Çocuk Gözüyle Jandarma ' konulu resim yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen '23 Nisan'da Çocuk Gözüyle Jandarma ' konulu resim yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.Yarışma sonucunda il genelinde dereceye giren öğrencilerin ödülleri Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu tarafından verildi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından '23 Nisan'da Çocuk Gözüyle Jandarma ' konulu resim yarışması düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ilkokul düzeyinde düzenlenen yarışma Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirildi. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 19 ilçede resmi ve özel ilköğretim okulunda eğitim gören öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen resim yarışmasında toplamda 72 öğrenci ödül almaya hak kazandı. Yarışma sonucunda il genelinde dereceye giren öğrencilerin ödülleri Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu tarafından verildi. Yarışma birincisi Özel Antalya Düşünür Koleji 4-A sınıfı öğrencisi Berk Taha Duman'a bisiklet, yarışma ikincisi Kumluca Atatürk İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Kayra Emir Alçı'ya scooter, yarışma üçüncüsü Özel Kumluca Bahçeşehir Koleji 4-A sınıfı öğrencisi Jiyan Azad Çeviren'e paten ve yarışmada mansiyon ödülüne layık görülen Muratpaşa Özel Bilim Doğa Koleji öğrencisi Sedef Aydemir'e paten ödülleri takdim edildi.

Resim Öğretmeni Derya Ültan'ın katkılarıyla yarışmaya katılan eserler hafta boyunca Antalya İl Jandarma Komutanlığında sergileneceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı