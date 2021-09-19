Son dakika haberleri... 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Şevval Sam konseri ile sona erdi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", sanatçı Şevval Sam konseri ile sona erdi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde, hayranları Sam'ın şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, etkinliğe katılanlara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Birçok şarkısını hayranlarıyla seslendiren Sam, konsere gelenlere teşekkür etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konser sonrası Şevval Sam'a Safranbolu maket evi takdim etti.

Çeşitli etkinliklerle üç gün süren festivalin son gününde foto safari ve doğa yürüyüşü yapıldı, resim sergisi açıldı, söyleşiler, folklor gösterileri, dj ve rap performansları ile konserler düzenlendi.