İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
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İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor İş makineleri ile yıkılan evlerin molozları mahalleden taşınıyor Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde etkili olan orman yangınında iki kişinin yanarak can verdiği ve çok sayıda evin küle döndüğü Kalemler Mahallesi'nde yanan evlerin...

İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor

İş makineleri ile yıkılan evlerin molozları mahalleden taşınıyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde etkili olan orman yangınında iki kişinin yanarak can verdiği ve çok sayıda evin küle döndüğü Kalemler Mahallesi'nde yanan evlerin yıkımına başlandı. İş makineleri tarafından yıkılan evlerin moloz yığınları, kamyonlara yüklenerek mahalleden taşındı.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bir hafta önce başlayan orman yangını devam ediyor. Yangında en fazla etkilenen mahalle olan Kalemler Mahallesi'nde yaklaşık 65 ev yanarak küle döndü. Yangından sonra evlerine dönen vatandaşlar, geride kalan eşyalarını yanlarına alarak mahalleden ayrıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen ekipler, zarar gören evleri tespit ederek tek tek işaretledi.

Mahalleye gelen iki iş makinesi zarar görev evleri yıkmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde yangın bölgesini ziyaret ederek havadan önce incelemelerde bulunan ve ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanan evlerin yapımına bir ay içerisinde başlanacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamanın ardından ekipler tarafından ilk kazma mahalleye vuruldu. Mahalleye gelen iki iş makinesi zarar görev evleri yıkmaya başladı. Evlerin molozları kamyonlara yüklenerek mahalleden taşındı.

"Yaklaşık 65 ev yandı"

Öte yandan mahallede kayıp olarak aranan Fahri Yiğit Okur ve Alman uyruklu eşi Andire Yiğit Okur'un erinde cansız bedenlerine evlerinden 300 metre uzaklıkta yanan ormanlık alan içerisinde ulaşılmıştı. Mahalle sakini Adem Özer, "Bizim evimiz çok hasarlı idi, yıkıldı. Yaklaşık 65 ev yandı. Arabası yanan var. Erdik, bittik, kül oldu. Cumhurbaşkanımız geldi, eskisinden daha güzelini yapacaklarını söyledi. Kendisine teşekkür ederiz. Bize üzülmemizi söyledi. Vatandaşların ilgisi çok fazla oldu. Bu köye gelen herkese çok teşekkür ederim. Bizi mağdur bırakmadılar. Su, ekmek, ayran, ayakkabı getiren birçok şey getirenler oldu. Bir tane vatandaşımız bir poşetin içerisine bir paket makarna, bir paket çay, iki tane kaşık koymuş getirmiş. Şuan bir sıkıntımız yok" sözlerine yer verdi.

İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor
İki kişinin yanarak can verdiği Kalemler'de yaralar sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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