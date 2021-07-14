Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitleri Alanya'da törenle anılacak
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Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitleri Alanya'da törenle anılacak

Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitleri Alanya'da törenle anılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Alanya'da çeşitli etkinliklerle anılacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Alanya'da çeşitli etkinliklerle anılacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yarın gerçekleştirilecek yürüyüş ve anma etkinliklerine tüm Alanya halkını davet etti.

Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerde şehitler ve gaziler için mevlit okutulup, camilerden sela sesleri yükselecek. "Türkiye Geçilmez" temasıyla düzenlenecek beşinci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Alanya'da 15 Temmuz Perşembe öğle namazı öncesi, Alanya Alış Camii'nde şehitlerin ruhu için mevlit okutulacak ve hatmedilecek. Saat 13.00'da ise Alanya Garnizon Şehitliği, akabinde ise şehit ve gazi aileleri ziyaret edilecek.

"Demokrasi yürüyüşü"

Saat 17.00'da ise Alanya Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Jandarma Komutanlığı'nın öncülüğünde araç korteji düzenlenecek. Kortejin ardından 20.30'da İskele Şelale Meydanı'ndan başlayarak Atatürk Anıtı önüne kadar Demokrasi Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek program 21.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

"Şiir ve resim sergisi"

Anma töreninde şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve Alanya Müftülüğü tarafından dua edilecek. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in günün anlam ve önemine ilişkin gerçekleştireceği konuşmaların ardından Alanya Belediyesi Mehter Takımı performanslarını sergileyecek. Şiir ve kompozisyonların seslendirilmesinin akabinde ise satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

"Sela okunacak"

Anma etkinliklerinin ardından "Çocukların gözüyle 15 Temmuz" başlığıyla düzenlenen resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Alanya Müftülüğünce yapılacak dua ve ilahilerin seslendirilmesinin akabinde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat tam 00.13'te camilerden sela okunacak.

"Tüm vatandaşlar davetli"

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü çerçevesince düzenlenen anma etkinliklerine tüm vatandaşları davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Birliğimizin ve dirliğimizin sembolü haline gelen 15 Temmuz günü tüm vatandaşlarımızı 20.30'da İskele Şelale Meydanı önünden başlayacak yürüyüşe ve akabinde Hükümet Meydanı'nda gerçekleşecek anma programlarına davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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