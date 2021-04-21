Son dakika haberleri! 120 çocuk 23 Nisan'ı Masal Köyü'nde kutladı
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Son dakika haberleri! 120 çocuk 23 Nisan'ı Masal Köyü'nde kutladı

Son dakika haberleri! 120 çocuk 23 Nisan'ı Masal Köyü'nde kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Manavgat Belediyesi Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören 120 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kurdukları masal köyünde çizgi film ve masal kahramanlarını canlandırarak kutladı.

Manavgat Belediyesi Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören 120 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kurdukları masal köyünde çizgi film ve masal kahramanlarını canlandırarak kutladı.

Side Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen, Kreş Müdürü Emine Çataltaş katıldı. Minikler, 23 Nisan kutlamalarına gökyüzüne kırmızı beyaz balonları uçurarak başladı. Günler öncesinden büyük bir heyecanla 23 Nisan hazırlıklarına başlayan öğrenciler, Side Gençlik Merkezi parkına çizgi film temalı bir masal köyü kurdu. Çakmaktaş ailesi, Şirinler, Red-Kit, Heidi, Örümcek Adam, Mickey Mause, palyaço, Pamuk Prenses gibi unutulmaz masal ve çizgi film karakterlerinin kostümünü giyen çocuklar, çizgi film temalı masal köyünü hep birlikte gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca Kreş Müdürlüğü çalışanları ve eğitmen kadrosu da Peter Pan, Keloğlan, Nasreddin Hoca, kral, cadı, Kırmızı Başlıklı Kız gibi kostümler giyerek çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

"23 Nisan nesiller boyunca kutlanacak"

Etkinlik sonunda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen konuşma yapan başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden nesillere aktarmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Ceylan, " Manavgat Belediye Başkanı'mız Sayın Şükrü Sözen'in de sıkça ifade ettiği gibi, eğitim kurumlarımız, Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefte eğitim veriyor. Çocuklarımızın ve eğitmen kadromuzun hazırladığı etkinlikte onlarla beraber olarak miniklerimizin heyecanına, neşesine ortak olmak istedik. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, hepsine umut dolu aydınlık günler diliyorum" dedi. - ANTALYA

Son dakika haberleri! 120 çocuk 23 Nisan'ı Masal Köyü'nde kutladı
Son dakika haberleri! 120 çocuk 23 Nisan'ı Masal Köyü'nde kutladı
Son dakika haberleri! 120 çocuk 23 Nisan'ı Masal Köyü'nde kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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