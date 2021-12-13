Son dakika haberi! Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib ve Cevf'te 140 Husi milis öldürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Marib ve El-Cevf illerinde son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda 140 Husi milisin öldüğünü duyurdu.

Koalisyondan yapılan ve Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamaya göre, Marib ve Cevf'te Husilere yönelik 28 operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonlarda 140 Husi milisin hayatını kaybettiği, milislere ait 14 askeri aracın da kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

Öte yandan Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Marib'deki bazı mevzilerde yenilgiye uğratıldığı kaydedildi ancak bu mevzilere ilişkin bilgi verilmedi.

Yerel basında ise hükümet güçlerinin, Husilerle girdiği çatışmalar sonucu Marib'in güneyindeki El-Belak eş-Şarki cephesinde bazı mevzileri ele geçirdiği aktarıldı.

Koalisyon güçleri 12 Aralık'ta da Marib ili ve Batı Sahili bölgesinde 215 milisin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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