Son dakika haberi... Yangında mahsur kalan çocuğu balkona tırmanıp kurtardılar

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında annesiyle birlikte sığındıkları balkonda mahsur kalan 4 yaşındaki çocuğu, balkona tırmanan vatandaşlar kurtardı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında annesiyle birlikte sığındıkları balkonda mahsur kalan 4 yaşındaki çocuğu, balkona tırmanan vatandaşlar kurtardı. Alevlerin sardığı balkondan kurtarılan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi Mithat Gürses Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yaşındaki çocuğu A.E. Yılmaz ile evde uyuyan Yasemin Yılmaz, mutfak kısmından alevler yükseldiğini görünce çocuğunu da alarak balkona sığınıp komşularından yardım istedi. Kısa sürede büyüyen alevler yatak odasına yayılırken, yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Balkona tırmanarak alevler arasından kurtardılar

Yasemin Yılmaz ve çocuğunun balkonda mahsur kaldığını gören komşuları ise hızla yardıma koşarak balkona tırmandı. Balkona tırmanan Orhan Çıbık adlı vatandaş, diğer komşularının da yardımıyla alevlerin sardığı alandan 4 yaşındaki A.E. Yılmaz'ı kurtararak balkondan indirdi. Daha sonra olay yerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise anne Yasemin Yılmaz'ı kurtararak alevlere müdahale etti.

Dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen anne ve küçük oğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında büyük bölümü yanan ev ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı