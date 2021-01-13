Son dakika haber: Veri Güvenliği ve Kişisel Verileri Koruma Derneğinden KVKK'ye WhatsApp şikayeti

Veri Güvenliği ve Kişisel Verileri Koruma Derneği, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK), WhatsApp'ın güncelleme bildirimine ilişkin şikayette bulundu.

Dernek Başkanı Rıza Saka, Başkan Yardımcısı Geylani Gani ve Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Karcıoğlu, uygulamanın güncelleme bildiriminin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğuna yönelik şikayet dilekçelerini KVKK'ye verdi.

Saka, kurum önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtti. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun çıkarılması ve KVKK'nin kurulmasıyla önemli aşamalar kaydedildiğine dikkati çeken Saka, "Sosyal medya kuruluşları ya da internet devleri Türkiye'yi ve Türk halkını küçük görmesinler. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti, kendi vatandaşlarının kişisel verilerinin korunması konusunda her türlü tedbiri alabilecek güç ve kudrettedir." diye konuştu.

Saka, WhatsApp'ın topladığı kişisel verilerin büyük bir kısmını ortağı olduğu Facebook ve diğer şirketlerle paylaşma konusunda rıza dayatması ortaya koyduğunu söyleyerek, ancak Türkiye'deki kanunun, hizmetle ilgisi olmayan kişisel verilerin işlenemeyeceğini açıkça düzenlediğini ifade etti.

Alınmak istenen açık rızanın, çok belirsiz, geniş nitelikte ve insanların güvenliğini tehdit edebilecek boyutta olduğuna işaret eden Saka, şunları kaydetti:

"WhatsApp kullanıcısı tarafından bu rıza verilse, onaylansa bile aslında geçerli bir rıza olmaktan uzaktır. Şunu ifade edelim ki, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına uygulanmayan kişisel veri paylaşımının, Türk vatandaşları için uygulanmak istenmesi kabul edilemez. AB'deki Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile Türkiye'deki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisi de WhatsApp'ın son güncellenmesini hukuka uygun bulmamaktadır. Biz, bu nedenle WhatsApp'ın bu güncellemesiyle ilgili KVKK'nin inceleme yapması, gerekli müeyyidelerin uygulanması yönünde başvurumuzu yaptık. Umarım bu başvuru, hem kanuna hem de Türk halkının kişisel verilerinin korunmasına uygun şekilde sonuçlanır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren