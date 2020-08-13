Son dakika haberi | Van'daki martı ölümleri tedirgin ediyor
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Son dakika haberi | Van'daki martı ölümleri tedirgin ediyor

Son dakika habere göre VAN Gölü havzasında açlıktan öldüğü belirtilen martılar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Son dakika haberi | Van'daki martı ölümleri tedirgin ediyor
13.08.2020 08:19 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:56

VAN Gölü havzasında açlıktan öldüğü belirtilen martılar, vatandaşları tedirgin ediyor. Her yıl toplu martı ölümlerinin yaşandığını söyleyen vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle daha fazla tedirgin olduklarını anlattı.

Üreme zamanlarında, insanların olmadığı ve kendileri için risk teşkil etmeyen yerleri seçen martılar, Van Gölü havzasını özellikle de Adır adasını tercih ediyorlar. Vatandaşlar tarafından 'martı adası' olarak da bilinen Adır Adası'na gelen martılar, buraya yumurtalarını bırakıyor. Burada birçok martının açlıktan öldüğü belirtilirken, yoğun olarak görülen martı ölüleri, vatandaşları tedirgin ediyor.

'ÖLÜMLERİN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ'Hasta olmaktan korktuklarını anlatan vatandaşlar, martı ölüleri yüzünden göle giremediklerini söyledi. Adır Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çıkla, martıların yiyecek aramak için evlerine kadar girdiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Bu iş basit görünse de bizim için çok büyük bir olay. Sahil şeridinde yüzlerce hatta binlerce martı ölümleri oluyor. Biz bu konuda çok rahatsızlık duyuyoruz. Gidip göle giremiyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle daha çok endişeliyiz. Yiyecek aramak için gelen martılar, evlerimizin içine kadar geliyor ve burada ölüyor. Biz yetkililerden bir an önce bu ölümlerin araştırılmasını ve sahilimizin temizlenmesini istiyoruz. Hasta olmaktan korkuyoruz. Çok kötü kokular geliyor burada" dedi.'SAHİLİN TEMİZLENMESİNİ İSTİYORUZ'

Sahilde gezmeye gelen Songül Üçer ise, "Martı ölümlerini sürekli görüyoruz. Zaten dünyada ve ülkemizde bir koronavirüs salgını var. Biz bundan dolayı çok tedirgin oluyoruz. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. Sürekli martı ölülerini görebiliyoruz. Ancak nedenini de bilmiyoruz. Bu ölümlerin araştırılmasını ve sahilin de martı ölülerinden temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu. 


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Kaynak: DHA

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