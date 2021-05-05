Son dakika haberi | Vali Tuncay Sonel, Ordu Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri: Ordu Valisi Tuncay Sonel, yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Sonel, Altınordu ilçesinde katıldığı Kovid-19 denetimlerinin ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı süren Ordu Şehir Hastanesi inşaatını gezdi.

Burada yetkililerden bilgi alan Vali Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ordumuz için eksikliği hissedilen 900 yataklı Ordu Şehir Hastanemizin inşaatı çok şükür hızla devam ediyor." dedi.

Vali Sonel, Ordu'ya hastanenin kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay