Son dakika haberi | Vali Coş'un cenazesi hastane morgundan alındı

Bir son dakika haberine göre Başakşehir Bahçeşehir'de dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek Esenyurt'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakarya eski valisi Hüseyin Avni Coş'un cenazesi kızı ve yakınları tarafından hastane morgundan alındı.