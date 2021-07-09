Son dakika haberi! Vali Baruş kazazedeleri ziyaret etti
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Son dakika haberi! Vali Baruş kazazedeleri ziyaret etti

Son dakika haberi! Vali Baruş kazazedeleri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Vali Aydın Baruş, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunarak durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Aydın Baruş, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunarak durumları hakkında bilgi aldı.

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Kozluca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende'den gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan Veysel Borçbitiren yönetimindeki 44 J 2853 plakalı minibüs sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edilirken, kazada, yaralanan Makbule Budak, Muhammed Yusuf Kavlak, Emrullah Kavlak, Gökhan Tekin, Veysel Borçbitiren, Şaziye Gürbüz, Dilan Gürbüz, Hacı Sevindir, Ahmet Şahin Aslan, Turan Polat Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Hakan Budak, Ramazan Demir, Hasan Şahin, Sakine Aladaş, Mehmet Hanifi Şahin, Hatice Doğan ise Turgut Özal Tıp Kaültesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, durumu ağır olan Turan Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vali Baruş kazazedeleri ziyaret etti

Kazada yaralanan vatandaşların sevk edildiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Aydın Baruş, yaralanan vatandaşların durumları hakkında başhekimlerden detaylı bilgiler aldı. Kazazedeleri de ziyaret eden Vali Baruş, hasta yakınları ve yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - MALATYA

Son dakika haberi! Vali Baruş kazazedeleri ziyaret etti
Son dakika haberi! Vali Baruş kazazedeleri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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