Son dakika haberi | Usta sanatkar Necmeddin Okyay, kabri başında yad edildi

Geleneksel sanatların birden fazla alanında otorite olarak kabul edilen Necmeddin Okyay, doğumunun 138. yılında Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Okçular Vakfı tarafından, okçuluk tarihine yapmış olduğu katkılardan dolayı bir vefa borcu olarak düzenlenen anma törenine, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra Okçular Vakfı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hüsnü hattan ebruya, mücellitlikten kemankeşliğe kadar pek çok alanda verdiği eserlerle tanınan ve bu nedenle "hezarfen" lakabıyla anılan Mehmed Necmeddin Okyay, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Vefa Ödülü'ne layık görülmüştü.

"Önümüzdeki günlerde Okçular Vakfı'nda Okyay'ı anlatan bir sergi çalışmamız olacak"

Anma töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türk hattatlık geleneğinin önemli ve son temsilcisi Necmeddin Okyay'ın geride bıraktığı eserlerin unutulmayacağına inandığını belirterek, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti devleti adına geçtiğimiz günlerde Okyay'a, Vefa Ödülü'nü layık gördüler. İnanıyorum ki onun peşinden gelecek olanlar olarak geride bıraktıkları emanete sonuna kadar sahip çıkacağız." dedi.

Okyay'ın hattat, okçu, kemankeş ve bir gül sevdalısı olduğuna dikkati çeken Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okmeydanı'nın Okmeydanı olarak kalması için mücadele eden Necmeddin Okyay hem çok iyi hattat, ekol sahibi, hem de bir gül sevdalısı idi. Yüzlerce çeşit gülü kokularına kadar tanıyan, gül konusunda en az hattatlık ve okçuluk kadar mahir olan ve bugün referans alınabilecek bir isim. Gülü seven, ok ve yay üstadı hezarfen Necmeddin Okyay'ı doğumunun sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah Okçular Vakfı'nda Okyay'ı anlatan bir sergi çalışmamız olacak."

"Hat sanatımızın bulunduğu noktada onun emeklerinin çok önemli yeri vardır"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise Okyay'ın hem icra ettiği sanat hem de insani değerler ve birikimiyle Türk İslam medeniyet tarihinin önemli temsilcilerinden biri olduğunun altını çizdi.

Yılmaz, Okyay'ın Okçular Dergahı şeyhliğiyle beraber geleneksel sanatların birçoğuna vakıf bir öncü olduğuna işaret ederek, "Sadece kendisi icra etmekle kalmamış, Osmanlı'dan günümüze geleneksel sanatlarımızın naklinde bir mücadele adamı olarak çok önemli hizmet görmüştür. Bugün hat sanatımızın bulunduğu noktada onun emeklerinin çok önemli yeri vardır." diye konuştu.

Okçular Vakfı'nın ulusal ve uluslararası düzeyde tarih sayfalarında kalmış pek çok geleneği bugüne taşıdığına vurgu yapan Coşkun, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Cumhurbaşkanlığımız tarafından Necmeddin Okyay, geçen yılın Vefa Ödülü'ne değer görüldü. Bu sembolik bir anlamın ötesine taşan bir mana. Aynı zamanda ülkemizin kültür sanat anlamında tarihte var olan örnekleri ihya eden ve bu insanlara devlet düzeyinde verilen önemin de bir göstergesidir. Yaşarken mahrum kaldıkları devlet himayesinin vefatlarından sonra hiç olmazsa Cumhurbaşkanlığı düzeyinde gösterilmiş olması da bizim tarihi sürekliliğimiz için büyük bir önem taşıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz