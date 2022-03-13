Son dakika haberi | Ürdün Kralı'nın Norveç ziyaretindeki ana gündem Ukrayna savaşı ve yansımaları oldu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Ukrayna savaşının gıda ve enerji sektörlerine yansımaları ve bu konuda uluslararası taraflar arasında iş birliği yapılması konusunu ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere 11 Mart'ta Norveç'e giden Kral 2. Abdullah, başkent Oslo'da Başbakan Store ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna savaşının gıda ve enerji sektörüne etkileri ile krizin bölgesel ve uluslararası sonuçlarını hafifletecek çözümler bulmak için uluslararası taraflarla iş birliğini artırma konusu görüşüldü.

Taraflar ayrıca, enerji, tarım, yatırım, ticaret, iklim değişikliğiyle mücadele ve savunma alanında iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kral 2. Abdullah görüşmede, Norveç'in çeşitli kalkınma sektörleri ile "Suriye krizi mültecileri ve ev sahibi toplulukları destekleme planı" kapsamında ülkesine verdiği desteği takdir etti.

Görüşmede Filistin sorununa da değinen Ürdün Kralı, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözüm modeli temelinde kapsamlı ve daimi barışın tesisi için çalışmaları yoğunlaştırmak gerektiğini vurguladı.

İki ülke arasında sağlam temeller üzerine bina edilen istikrarlı ilişkiler olduğuna dikkati çeken Başbakan Store ise Norveçli büyük şirketlerin Ürdün'de enerji ve su alanında yatırım yapmak istediğini aktardı.

Kral Abdullah'ın Norveç'in ardından Almanya'ya geçmesi bekleniyor.