Son dakika haberi | Üniversiteli gençler Kuzey Makedonya'daki çocuklara kendi ürettikleri oyuncaklı sabunları dağıttı

Son dakika haberler: Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te okuyan bir grup Türk üniversite öğrencisi, kendi imkanlarıyla bitki özütlerinden ürettikleri ve kullandıkça içinden oyuncak çıkan sabunları bir köyde çocuklara ücretsiz dağıttı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te okuyan bir grup Türk üniversite öğrencisi, kendi imkanlarıyla bitki özütlerinden ürettikleri ve kullandıkça içinden oyuncak çıkan sabunları bir köyde çocuklara ücretsiz dağıttı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (İBU) okuyan öğrencilerden Emirhan Belli (19), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de DUTESA Platformu olarak Malatya'da bulunan endemik bitkinin özütleriyle sabun üretim projesi başlattıklarını ve ürünün yüzde 95 oranında antiseptik özelliği bulunduğunu anlattı.

Projelerini Gençlik ve Spor Bakanlığına duyurduklarını ve Türkiye'de birçok belediyeden destek aldıklarını dile getiren Belli, "Belediyenin destek verdiği bir laboratuvarımız var. Bunu gönüllü üretiyoruz. Yaklaşık 26 ilde yaklaşık 25 bin çocuğa bu hijyen kitlerimizi dağıtıp eğitimler veriyoruz." dedi.

Sabunun tıbbi nitelikte olduğuna işaret eden Belli, "Bu sabunun en büyük özelliği çocuklar ellerini yıkıyor ve içinden oyuncak çıkıyor. Biyobozunur özellikte oyuncaklar. Doğaya salındığında hiçbir katkı maddesi bulunmayan bir madde. Biz bunu içlerine oyuncak koyarak da çocukların el yıkama alışkanlığını ve bilincini geliştirme ve artırmaya yönelik bir çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İBU'da hazırlık okuduklarını ifade eden Belli, 4 arkadaş olarak Aşağı Koliçan köyü Mustafa Kemal Atatürk İlkokulundaki çocuklara eğitim vererek hijyen kitlerini dağıttıklarını söyledi.

Belli, "Oraya okul müdürünün onayıyla gittik, çocuklara eğitimler verdik ve onlara hijyen kitlerimizi dağıttık. Bundan sonra farklı ülkelere de gideceğiz. Pazartesi günü Kosova'ya gideceğiz. Bir yabancı okula veya 3-4 okula 2 bin sabun dağıtacağız. Orada da yine eğitim vereceğiz." dedi.

Ürünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başında ürettiklerini dile getiren Belli, "Kuzey Makedonya üreten değil tüketen bir ülke. Biz girişimimizi gelecek sene Kuzey Makedonya'ya taşıyacağız. Destek alıyoruz. Devlet destekli bir girişim bu. Biz bunu burada üretime geçirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Abdula